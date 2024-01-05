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Veja cidades onde mais choveu e como fica o tempo nos próximos dias no ES

Tempo instável no Estado é provocado por uma zona de convergência que atua no território capixaba desde o início da semana
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

05 jan 2024 às 10:07

Publicado em 05 de Janeiro de 2024 às 10:07

As fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo nas últimas horas geraram acumulados expressivos em cidades capixabas. O Boletim Extraordinário da Defesa Civil, divulgado na manhã desta sexta-feira (5), mostram que as cidades onde mais choveu no período de 24 horas ficam na Região Sul e no Caparaó. Confira abaixo a lista completa.
São José do Calçado, no Sul do Estado, é a cidade onde mais choveu em 24 horas
São José do Calçado, no Sul do Estado, é a cidade onde mais choveu em 24 horas Crédito: Defesa Civil
Com as fortes precipitações, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) classificou alguns municípios com risco moderado para movimento de massa, são eles: Alegre, Conceição do Castelo, Ibatiba, Bom Jesus do Norte, São José do Calçado, Guaçuí, Jerônimo Monteiro, cachoeiro de Itapemirim, Iúna, Castelo, Muniz Freire, Guarapari e Vargem Alta.
Em Apiacá, o risco é considerado alto para alagamentos. Em outras cidades, o risco para esse tipo de ocorrência é considerado moderado: Cariacica, Alegre, Vila Velha, Vargem Alta, Conceição do Castelo e Guarapari.
Chuva se intensifica no Norte do ES neste sábado (6)
Chuva vai se intensificar no Norte do Estado neste sábado (6) Crédito: Incaper

Chuva se intensifica no Norte do ES

A previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) mostra que o canal de umidade associado à Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) mantém a instabilidade no Espírito Santo nesta sexta-feira (5). Previsão de chuva em alguns momentos do dia em todas as regiões, com chance de acumulados expressivos em alguns trechos do Estado.
No sábado (6), persistem as condições de instabilidade devido à zona de convergência. Previsão de chuva em alguns momentos do dia em todas as regiões, com chance de acumulados expressivos em alguns trechos do norte capixaba.
No domingo (7), o canal de umidade se desloca lentamente em direção à Bahia. No entanto, a presença da umidade trazida pelos ventos costeiros ainda vai manter o tempo instável. 

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