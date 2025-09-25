Instabilidade

ES recebe alertas para acumulado de chuva, vendaval e ventos costeiros

Avisos atingem diferentes regiões do Estado; previsão é de até 50 mm de chuva por dia e ventos de até 60 km/h; confira as regiões

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 18:57

ES possui alertas de acumulado de chuvas, vendaval e ventos costeiros Crédito: Reprodução | Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu três alertas de perigo potencial - nível amarelo (o menor na escala de risco) -para acumulado de chuvas, vendaval e ventos costeiros para o Espírito Santo. Os avisos são válidos entre a manhã desta quinta-feira (25) e a noite de sexta-feira (26).

O destaque é para o acumulado de chuva, que pode chegar a 20 a 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, com risco de pequenos deslizamentos e alagamentos em áreas vulneráveis. Já os de ventos costeiros e vendaval, preveem rajadas de até 60 km/h, podendo provocar queda de galhos de árvores e movimentação de dunas nas regiões de orla.

Cidades incluídas no alerta de acumulado de chuva (28 municípios):

Alfredo Chaves, Anchieta, Aracruz, Cariacica, Colatina, Conceição da Barra, Domingos Martins, Fundão, Guarapari, Ibiraçu, Jaguaré, João Neiva, Linhares, Marechal Floriano, Marilândia, Pedro Canário, Pinheiros, Piúma, Rio Bananal, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Mateus, Serra, Sooretama, Viana, Vila Velha e Vitória.





Cidades incluídas no alerta de ventos costeiros (20 municípios):

Aracruz, Cariacica, Conceição da Barra, Domingos Martins, Fundão, Guarapari, Iconha, Itapemirim, Jaguaré, Linhares, Marataízes, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, São Mateus, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória.





Cidades incluídas no alerta de vendaval (59 municípios):

Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Águia Branca, Alegre, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Aracruz, Atílio Vivacqua, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Ecoporanga, Fundão, Governador Lindenberg, Ibiraçu, Iconha, Itaguaçu, Itapemirim, Itarana, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Laranja da Terra, Linhares, Mantenópolis, Marechal Floriano, Marilândia, Montanha, Mucurici, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São Mateus, São Roque do Canaã, Sooretama, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Pavão e Vila Valério.



