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ES em alerta para chuva volumosa, granizo e ventos de até 100 km/h

Avisos de diferentes institutos indicam uma mudança no tempo neste fim de semana, com chuvas e ventos fortes, além de risco de cortes de energia e alagamentos
Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

18 out 2024 às 20:08

Publicado em 18 de Outubro de 2024 às 20:08

Semana começa com tempo fechado e chuvoso devido à umidade trazida pelos ventos costeiros no Espírito Santo
Virada no tempo deve trazer chuva ao ES no fim de semana, apontam institutos Crédito: Ricardo Medeiros
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta, desta vez laranja, com grau de severidade maior – perigo – para tempestades em 20 municípios do Espírito Santo. O aviso é válido de 00h de sábado (19) até 10h de domingo (20).  O Climatempo também informou que áreas de instabilidade podem causar chuva no Estado no fim de semana (veja mais abaixo).
Veja também: ES tem alerta de chuva forte para os 78 municípios
De acordo com o alerta do Inmet, a previsão é de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos entre 60 e 100 km/h, e queda de granizo. Há risco de corte de energia elétrica, danos em plantações, queda de árvores e alagamentos. Veja as cidades sob alerta laranja, de perigo para tempestade:
  1. Alegre 
  2. Apiacá 
  3. Atílio Vivácqua 
  4. Bom Jesus do Norte 
  5. Cachoeiro de Itapemirim 
  6. Castelo 
  7. Divino de São Lourenço 
  8. Dores do Rio Preto 
  9. Guaçuí 
  10. Ibatiba 
  11. Ibitirama 
  12. Irupi 
  13. Itapemirim 
  14. Iúna 
  15. Jerônimo Monteiro 
  16. Mimoso do Sul 
  17. Muniz Freire 
  18. Muqui 
  19. Presidente Kennedy 
  20. São José do Calçado

Alerta da Climatempo

Segundo a Climatempo, empresa de meteorologia, no Espírito Santo, as chuvas serão menos intensas em comparação com os demais estados do Sudeste. No entanto, a faixa sul do estado ainda poderá registrar acumulados acima de 40 mm, especialmente nas áreas mais próximas às fronteiras com Minas Gerais e Rio de Janeiro. A menor intensidade das chuvas no estado se deve à localização geográfica e à dinâmica atmosférica, que concentra mais umidade nas áreas ao sul e oeste da região Sudeste.
Entretanto, a Climatempo destaca que áreas de instabilidade associadas a um sistema de baixa pressão na superfície, somadas a instabilidades nos altos níveis da atmosfera, devem se deslocar e atingir o Espírito Santo com mais força no domingo (20), colocando o Estado em alerta.

Alerta do Incaper

Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) prevê que, no sábado (19), a umidade trazida pelos ventos costeiros causará chuva passageira na madrugada e manhã no litoral norte, com tempo aberto nos demais horários.
À tarde, áreas de instabilidade associadas ao calor e à umidade provocarão pancadas de chuva com trovoadas nas regiões Sul e Serrana, próximas ao Caparaó.  Ventos moderados soprarão no litoral, com possíveis rajadas entre o litoral sul e o metropolitano.
No domingo (20), segundo o Incaper, o Espírito Santo terá poucas nuvens e calor até o fim da manhã. À tarde, áreas de instabilidade ligadas ao calor e à umidade causarão pancadas de chuva com trovoadas nas regiões Sul, Serrana e Noroeste.
À noite, as trovoadas se deslocarão pela Grande Vitória e pelas regiões Serrana, Noroeste e parte da região Norte. Ventos moderados soprarão no litoral, com possibilidade de rajadas entre o litoral sul e o metropolitano. O Incaper prevê que o tempo permanecerá instável no Espírito Santo até, pelo menos, terça-feira (22), devido à umidade trazida pelos ventos costeiros, associados à frente fria que se afasta pelo litoral.

Cuidados

  • Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).
  • Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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