ES em alerta para chuva volumosa, granizo e ventos de até 100 km/h

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta, desta vez laranja, com grau de severidade maior – perigo – para tempestades em 20 municípios do Espírito Santo. O aviso é válido de 00h de sábado (19) até 10h de domingo (20). O Climatempo também informou que áreas de instabilidade podem causar chuva no Estado no fim de semana (veja mais abaixo).
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De acordo com o alerta do Inmet, a previsão é de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos entre 60 e 100 km/h, e queda de granizo. Há risco de corte de energia elétrica, danos em plantações, queda de árvores e alagamentos. Veja as cidades sob alerta laranja, de perigo para tempestade:
- Alegre
- Apiacá
- Atílio Vivácqua
- Bom Jesus do Norte
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Presidente Kennedy
- São José do Calçado
Alerta da Climatempo
Segundo a Climatempo, empresa de meteorologia, no Espírito Santo, as chuvas serão menos intensas em comparação com os demais estados do Sudeste. No entanto, a faixa sul do estado ainda poderá registrar acumulados acima de 40 mm, especialmente nas áreas mais próximas às fronteiras com Minas Gerais e Rio de Janeiro. A menor intensidade das chuvas no estado se deve à localização geográfica e à dinâmica atmosférica, que concentra mais umidade nas áreas ao sul e oeste da região Sudeste.
Entretanto, a Climatempo destaca que áreas de instabilidade associadas a um sistema de baixa pressão na superfície, somadas a instabilidades nos altos níveis da atmosfera, devem se deslocar e atingir o Espírito Santo com mais força no domingo (20), colocando o Estado em alerta.
Alerta do Incaper
O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) prevê que, no sábado (19), a umidade trazida pelos ventos costeiros causará chuva passageira na madrugada e manhã no litoral norte, com tempo aberto nos demais horários.
À tarde, áreas de instabilidade associadas ao calor e à umidade provocarão pancadas de chuva com trovoadas nas regiões Sul e Serrana, próximas ao Caparaó. Ventos moderados soprarão no litoral, com possíveis rajadas entre o litoral sul e o metropolitano.
No domingo (20), segundo o Incaper, o Espírito Santo terá poucas nuvens e calor até o fim da manhã. À tarde, áreas de instabilidade ligadas ao calor e à umidade causarão pancadas de chuva com trovoadas nas regiões Sul, Serrana e Noroeste.
À noite, as trovoadas se deslocarão pela Grande Vitória e pelas regiões Serrana, Noroeste e parte da região Norte. Ventos moderados soprarão no litoral, com possibilidade de rajadas entre o litoral sul e o metropolitano. O Incaper prevê que o tempo permanecerá instável no Espírito Santo até, pelo menos, terça-feira (22), devido à umidade trazida pelos ventos costeiros, associados à frente fria que se afasta pelo litoral.
Cuidados
- Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).