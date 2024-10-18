Instituto emite alerta de tempestade para todos os 78 municípios do ES

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta sexta-feira (18) um alerta amarelo de perigo potencial para tempestades, válido das 14h às 23h59, abrangendo todos os 78 municípios do Espírito Santo.

De acordo com o Inmet, a previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos fortes de 40 a 60 km/h, possibilidade de queda de granizo, e baixo risco de corte de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Outro instituto, o Climatempo, informa que as chuvas no ES serão menos intensas em comparação com os demais estados do Sudeste. No entanto, a faixa sul do estado ainda poderá registrar acumulados acima de 40mm, principalmente nas áreas mais próximas às fronteiras com Minas Gerais e Rio de Janeiro.

A menor intensidade das chuvas no Estado se deve à localização geográfica e à dinâmica atmosférica que concentra mais umidade nas áreas mais ao sul e oeste do Sudeste.

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Três cidades do ES com perigo maior

Quatro municípios do Espírito Santo estão sob alerta laranja, de maior grau de perigo para tempestades. São eles: Dores do Rio Preto, Ibitirama e Iúna. Para essas localidades, a previsão é de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia, ventos intensos de 60 a 100 km/h e possibilidade de queda de granizo, com risco de corte de energia elétrica, danos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

Cuidados

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também publicou algumas orientações caso a previsão se confirme: