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Instituto emite alerta de tempestade para todos os 78 municípios do ES

Segundo o Inmet, a previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos de 40 a 60 km/h, queda de granizo e baixo risco de corte de energia, danos e alagamentos.
Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

18 out 2024 às 16:23

Publicado em 18 de Outubro de 2024 às 16:23

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta sexta-feira (18) um alerta amarelo de perigo potencial para tempestades, válido das 14h às 23h59, abrangendo todos os 78 municípios do Espírito Santo.
De acordo com o Inmet, a previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos fortes de 40 a 60 km/h, possibilidade de queda de granizo, e baixo risco de corte de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.
Outro instituto, o Climatempo, informa que as chuvas no ES serão menos intensas em comparação com os demais estados do Sudeste. No entanto, a faixa sul do estado ainda poderá registrar acumulados acima de 40mm, principalmente nas áreas mais próximas às fronteiras com Minas Gerais e Rio de Janeiro.
A menor intensidade das chuvas no Estado se deve à localização geográfica e à dinâmica atmosférica que concentra mais umidade nas áreas mais ao sul e oeste do Sudeste.
Instituto emite alerta de tempestade para todos os 78 municípios do ES

Três cidades do ES com perigo maior

Quatro municípios do Espírito Santo estão sob alerta laranja, de maior grau de perigo para tempestades. São eles: Dores do Rio Preto, Ibitirama e Iúna. Para essas localidades, a previsão é de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia, ventos intensos de 60 a 100 km/h e possibilidade de queda de granizo, com risco de corte de energia elétrica, danos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

Cuidados

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também publicou algumas orientações caso a previsão se confirme: 
  • Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).
  • Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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