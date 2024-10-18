Carro capota, cai de ribanceira e 4 pessoas ficam feridas em Cachoeiro

Segundo a Polícia Militar, informações colhidas no local indicam que o veículo seguia em direção a Cachoeiro quando capotou em uma curva. Duas vítimas foram socorridas pelo Samu e outras duas por terceiros. Conforme a PM, não houve interdição da rodovia. A corporação não informou para qual hospital as vítimas foram levadas, e nem o estado de saúde delas.