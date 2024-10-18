Carro capota, cai de ribanceira e 4 pessoas ficam feridas em Cachoeiro

Um carro capotou, saiu da pista e caiu em uma ribanceira na ES 488, conhecida como Rodovia do Frade, na tarde desta sexta-feira (18), na zona rural de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O repórter Mateus Passos, da TV Gazeta Sul, esteve no local e constatou que o automóvel ficou sustentado por uma árvore, evitando uma queda mais brusca.
Segundo a Polícia Militar, informações colhidas no local indicam que o veículo seguia em direção a Cachoeiro quando capotou em uma curva. Duas vítimas foram socorridas pelo Samu e outras duas por terceiros. Conforme a PM, não houve interdição da rodovia. A corporação não informou para qual hospital as vítimas foram levadas, e nem o estado de saúde delas.