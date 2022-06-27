A frente fria que chegou ao Espírito Santo no último sábado (25) causa impactos no tempo neste início de semana. Mas, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o sol deve voltar a aparecer e as temperaturas sobem até quarta-feira (29).
A segunda-feira (27) será de tempo nublado. Pode chover, em alguns momentos do dia, nas regiões Sul e Extremo Norte Capixaba, além de todo o litoral, devido à umidade vinda do mar. Em alguns locais da Grande Vitória o dia também amanheceu com chuva. O Estado, inclusive, fica até as 18h sob um alerta de perigo potencial para queda de 3ºC a 5ºC nas temperaturas.
Na terça-feira (28), o sol volta a aparecer e fica entre nuvens. Ainda assim, pode ocorrer chuva rápida e fraca, durante o dia, no Litoral Nordeste e no Extremo Norte. Nas demais regiões não há previsão de chuva. As temperaturas sobem um pouco na Região Sul e no lado oeste do Estado.
O sol aparece entre poucas nuvens na quarta-feira (29), em todo o Estado. Não há previsão de chuva e as temperaturas diurnas sobem em todas as regiões.
Efeitos da frente fria no ES vão durar até o meio da semana, diz Incaper