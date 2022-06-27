ES recebe alerta de perigo potencial para queda na temperatura

O Espírito Santo recebeu um alerta amarelo, de perigo potencial, para declínio de temperatura. O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) vale até as 18h desta segunda-feira (27) para 76 cidades.
De acordo com o Inmet, as temperaturas podem cair de 3ºC a 5ºC e causar leve risco à saúde. Dos 78 municípios capixabas, apenas Apiacá e Bom Jesus do Norte não foram classificados com o alerta.
As mudanças no tempo se dão em função da frente fria que chegou ao Estado na noite de sábado (25), como antecipou o Incaper.
Cidades classificadas com o alerta:
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Aracruz
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição da Barra
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jaguaré
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Montanha
- Mucurici
- Muniz Freire
- Muqui
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Piúma
- Ponto Belo
- Presidente Kennedy
- Rio Bananal
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São José do Calçado
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Serra
- Sooretama
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Pavão
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória