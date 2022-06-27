Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
De 3ºC a 5ºC

ES recebe alerta de perigo potencial para queda na temperatura

O alerta amarelo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) vale até as 18h desta segunda-feira (27) para 76 cidades capixabas

Publicado em 27 de Junho de 2022 às 06:52

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

27 jun 2022 às 06:52
Frente fria fez o capixaba tirar o casaco do armário
Espírito Santo recebe alerta de perigo potencial para queda na temperatura Crédito: Rodrigo Gavini
Espírito Santo recebeu um alerta amarelo, de perigo potencial, para declínio de temperatura. O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) vale até as 18h desta segunda-feira (27) para 76 cidades.
De acordo com o Inmet, as temperaturas podem cair de 3ºC a 5ºC e causar leve risco à saúde. Dos 78 municípios capixabas, apenas Apiacá e Bom Jesus do Norte não foram classificados com o alerta.
As mudanças no tempo se dão em função da frente fria que chegou ao Estado na noite de sábado (25), como antecipou o Incaper.
Cidades classificadas com o alerta:
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alegre
  5. Alfredo Chaves
  6. Alto Rio Novo
  7. Anchieta
  8. Aracruz
  9. Atílio Vivacqua
  10. Baixo Guandu
  11. Barra de São Francisco
  12. Boa Esperança
  13. Brejetuba
  14. Cachoeiro de Itapemirim
  15. Cariacica
  16. Castelo
  17. Colatina
  18. Conceição da Barra
  19. Conceição do Castelo
  20. Divino de São Lourenço
  21. Domingos Martins
  22. Dores do Rio Preto
  23. Ecoporanga
  24. Fundão
  25. Governador Lindenberg
  26. Guaçuí
  27. Guarapari
  28. Ibatiba
  29. Ibiraçu
  30. Ibitirama
  31. Iconha
  32. Irupi
  33. Itaguaçu
  34. Itapemirim
  35. Itarana
  36. Iúna
  37. Jaguaré
  38. Jerônimo Monteiro
  39. João Neiva
  40. Laranja da Terra
  41. Linhares
  42. Mantenópolis
  43. Marataízes
  44. Marechal Floriano
  45. Marilândia
  46. Mimoso do Sul
  47. Montanha
  48. Mucurici
  49. Muniz Freire
  50. Muqui
  51. Nova Venécia
  52. Pancas
  53. Pedro Canário
  54. Pinheiros
  55. Piúma
  56. Ponto Belo
  57. Presidente Kennedy
  58. Rio Bananal
  59. Rio Novo do Sul
  60. Santa Leopoldina
  61. Santa Maria de Jetibá
  62. Santa Teresa
  63. São Domingos do Norte
  64. São Gabriel da Palha
  65. São José do Calçado
  66. São Mateus
  67. São Roque do Canaã
  68. Serra
  69. Sooretama
  70. Vargem Alta
  71. Venda Nova do Imigrante
  72. Viana
  73. Vila Pavão
  74. Vila Valério
  75. Vila Velha
  76. Vitória

Veja Também

Quais são as principais características do inverno no ES

Vídeo: frio congela água no Parque do Caparaó no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Chuva no ES Clima Incaper Inmet
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Projeto de abertura de terceira via para desafogar trânsito na Serra
Terceira Via exclui ligação com Vitória e será feita apenas na Serra
Delegacia de Venda Nova do Imigrante
Dupla é indiciada por extorquir clínica e ameaçar pacientes em Venda Nova
Data: 01/12/2015 - ES - Colatina - Situação Rio Doce, em Colatina, poluído por causa da lama da barragem que cedeu na mineradora da Samarco, em Mariana MG - Editoria: Cidades - Foto: Carlos Alberto da Silva - GZ
Acordos do caso Mariana dispensam aprovação da Justiça inglesa, diz STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados