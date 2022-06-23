Fim de semana no ES terá sol e chegada de outra frente fria Crédito: Fernando Madeira

Na sexta-feira (24), a umidade marítima, transportada por ventos costeiros, causa chuva rápida pela manhã, na Região Norte e no Litoral Nordeste capixaba, com tendência de tempo aberto nos demais horários. Não chove nas demais áreas, inclusive na Grande Vitória. O vento sopra com moderada intensidade pelo litoral, podendo ocorrer algumas rajadas entre o Litoral Sul e o Metropolitano.

O sábado (25) promete dar praia. O céu fica com poucas nuvens em boa parte do dia, em todo o Espírito Santo, por conta da atuação do ar seco associado a um sistema de alta pressão. Não há expectativa de chuva em todo o Estado. No entanto, a partir do final do dia, os ventos começam a mudar, devido à aproximação de uma frente fria pelo litoral capixaba. Os ventos sopram com moderada intensidade, com possibilidade de rajadas mais fortes no trecho litorâneo.