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Praia ou montanha?

Fim de semana no ES terá sol e chegada de outra frente fria

Segundo o Incaper, o sábado dos capixabas promete dar praia, mas uma frente fria que chega no fim do dia vai mudar o tempo. Confira a previsão

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 07:22

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

23 jun 2022 às 07:22
Sábado de carnaval na Ilha do Boi
Fim de semana no ES terá sol e chegada de outra frente fria Crédito: Fernando Madeira
O fim de semana se aproxima e, mais uma vez, com a previsão de chegada de uma nova frente fria. Como mostra o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o sabadão deve ser de sol, mas uma frente fria se aproxima do Espírito Santo no fim do dia e deixa o tempo mais fechado no domingo (26).
Na sexta-feira (24), a umidade marítima, transportada por ventos costeiros, causa chuva rápida pela manhã, na Região Norte e no Litoral Nordeste capixaba, com tendência de tempo aberto nos demais horários. Não chove nas demais áreas, inclusive na Grande Vitória. O vento sopra com moderada intensidade pelo litoral, podendo ocorrer algumas rajadas entre o Litoral Sul e o Metropolitano.
O sábado (25) promete dar praia. O céu fica com poucas nuvens em boa parte do dia, em todo o Espírito Santo, por conta da atuação do ar seco associado a um sistema de alta pressão. Não há expectativa de chuva em todo o Estado. No entanto, a partir do final do dia, os ventos começam a mudar, devido à aproximação de uma frente fria pelo litoral capixaba. Os ventos sopram com moderada intensidade, com possibilidade de rajadas mais fortes no trecho litorâneo.
No domingo (26), a passagem da frente fria pelo litoral aumenta a quantidade de nuvens e vento sul, provocando chuva rápida e fraca em alguns momentos do dia, mas principalmente no período da noite no litoral capixaba, Região Serrana e no extremo norte. Na parte oeste do Espírito Santo, o tempo fica nublado, mas sem expectativa de chuva. Os ventos sopram com moderada intensidade em alguns pontos do Estado, com possibilidade de rajadas mais fortes em algumas ocasiões no trecho litorâneo.

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