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Norte do ES

Marinha emite alerta de nevoeiro entre Linhares e São Mateus

Fenômeno — que surge da associação entre a umidade relativa do ar e as baixas temperaturas — está previsto para ocorrer durante a madrugada e a manhã desta quinta-feira (23)

Publicado em 22 de Junho de 2022 às 18:35

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

22 jun 2022 às 18:35
Marinha do Brasil emitiu, na tarde desta quarta-feira (22), um alerta para a formação de nevoeiro na faixa litorânea entre Linhares e São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O fenômeno — que surge da associação entre a umidade relativa do ar e as baixas temperaturas — está previsto para ocorrer durante a madrugada e a manhã desta quinta-feira (23).
Segundo o órgão, os nevoeiros esparsos também devem atingir a faixa litorânea entre o norte de Itajaí, em Santa Catarina, e o sul de Cananéia, em São Paulo.
Ainda de acordo com o órgão, todos os avisos de mau tempo em vigor podem ser consultados no site da Marinha. A corporação orienta que os navegantes consultem essas informações antes de entrarem no mar e pede também ampla divulgação às comunidades de pesca e esporte e recreio.

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