Inverno começa com chuva em boa parte do Espírito Santo Crédito: Vitor Jubini

segunda-feira (20), a presença da umidade trazida pelos ventos costeiros favorece a presença das nuvens em grande parte do Estado. O outono termina com previsão de chuva passageira na Nesta, a presença da umidade trazida pelos ventos costeiros favorece a presença das nuvens em grande parte do Estado. O outono termina com previsão de chuva passageira na Grande Vitória , no leste serrano e por quase todo o norte capixaba. Não chove nas demais áreas do Estado e as temperaturas seguem estáveis.

A umidade continua na terça-feira (21) e mantém a instabilidade em parte do território capixaba. Ocorre chuva passageira por todo o norte capixaba, além da Grande Vitória e no trecho leste da Região Serrana. Não chove nas demais áreas do Estado, as temperaturas sofrem ligeira elevação e o vento sopra com até moderada intensidade no Litoral Sul.

Ainda devido à umidade costeira, chove rápido, no começo do dia, na quarta-feira (22), no Litoral Norte, com tendência de tempo aberto nos demais horários. Não chove nas demais áreas. O vento sopra com moderada intensidade pelo litoral, podendo ocorrer algumas rajadas entre o Litoral Sul e o Metropolitano.