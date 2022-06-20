Inverno começa com chuva em boa parte do Espírito Santo

O inverno começa nesta terça-feira (21), mas ainda sem as características tradicionais da estação no Espírito Santo. Os primeiros dias devem ser de elevação das temperaturas, além de chuva em algumas localidades. Confira abaixo a previsão para a semana.
Nesta segunda-feira (20), a presença da umidade trazida pelos ventos costeiros favorece a presença das nuvens em grande parte do Estado. O outono termina com previsão de chuva passageira na Grande Vitória, no leste serrano e por quase todo o norte capixaba. Não chove nas demais áreas do Estado e as temperaturas seguem estáveis.
A umidade continua na terça-feira (21) e mantém a instabilidade em parte do território capixaba. Ocorre chuva passageira por todo o norte capixaba, além da Grande Vitória e no trecho leste da Região Serrana. Não chove nas demais áreas do Estado, as temperaturas sofrem ligeira elevação e o vento sopra com até moderada intensidade no Litoral Sul.
Ainda devido à umidade costeira, chove rápido, no começo do dia, na quarta-feira (22), no Litoral Norte, com tendência de tempo aberto nos demais horários. Não chove nas demais áreas. O vento sopra com moderada intensidade pelo litoral, podendo ocorrer algumas rajadas entre o Litoral Sul e o Metropolitano.
Na quinta-feira (23), o ar seco associado a um sistema de alta pressão dificulta a formação de nuvens. Não chove no Estado e o vento sopra com moderada intensidade pelo litoral, podendo ocorrer algumas rajadas entre o Litoral Sul e o Metropolitano.