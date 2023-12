Confira as cidades onde mais choveu nas últimas 24h no ES

Por conta das chuvas intensas das últimas 24 horas, o Estado recebeu alertas de perigo moderado para enxurradas e deslizamentos de terra

A chuva que atingiu o Espírito Santo entre terça-feira (26) e as 6h da manhã desta quarta-feira (27) gerou acumulados expressivos de água no Estado, conforme Boletim da Defesa Civil. Muqui, na Região Sul, foi a cidade onde mais choveu em 24 horas, com 73,2 milímetros. O município foi atingido por um forte temporal que provocou queda de árvores e de um poste.