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Cidades do ES recebem alerta para queda de até 5 °C na temperatura

Segundo o instituto, a mudança na temperatura pode causar leve risco à saúde. O aviso meteorológico prevê uma declínio entre 3 °C e 5 °C

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 16:34

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

10 ago 2021 às 16:34
Queda da temperatura em Estados do Brasil
Previsão é de queda na temperatura em nove Estados, incluindo parte do Espírito Santo Crédito: Inmet
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso para declínio de temperatura em nove cidades do extremo Sul do Espírito Santo. Os municípios poderão registrar queda de até 5 ºC, no período que compreende o início da madrugada de quarta-feira (11), às 0h, até as 12h de quinta-feira (12). O Inmet classifica o aviso como grau de "Perigo Potencial".
A faixa onde deve haver a queda na temperatura compreende nove Estados no total. Segundo o instituto, a mudança pode causar leve risco à saúde.

CIDADES DO ES QUE RECEBERAM O ALERTA

  1. Alegre
  2. Apiacá
  3. Bom Jesus do Norte
  4. Dores do Rio Preto
  5. Guaçuí
  6. Mimoso do Sul
  7. Muqui
  8. Presidente Kennedy
  9. São José do Calçado

PREVISÃO DO TEMPO

Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a quarta-feira (11), dia em que entra em vigor o aviso meteorológico, o tempo deve continuar estável com sol entre algumas nuvens em todo o ES. Não há previsão de chuva.
A chuva não deve chegar ao Estado, de acordo com o Incaper, pelo menos até a próxima sexta-feira (13). Na quinta (12), o instituto prevê uma pequena queda nas temperaturas diurnas devido a uma alteração na direção dos ventos.
Chuva não deve chegar ao ES durante a semana
Chuva não deve chegar ao ES durante a semana Crédito: Incaper

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