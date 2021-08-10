Cidades do ES recebem alerta para queda de até 5 °C na temperatura

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso para declínio de temperatura em nove cidades do extremo Sul do Espírito Santo. Os municípios poderão registrar queda de até 5 ºC, no período que compreende o início da madrugada de quarta-feira (11), às 0h, até as 12h de quinta-feira (12). O Inmet classifica o aviso como grau de "Perigo Potencial".
A faixa onde deve haver a queda na temperatura compreende nove Estados no total. Segundo o instituto, a mudança pode causar leve risco à saúde.
CIDADES DO ES QUE RECEBERAM O ALERTA
PREVISÃO DO TEMPO
Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a quarta-feira (11), dia em que entra em vigor o aviso meteorológico, o tempo deve continuar estável com sol entre algumas nuvens em todo o ES. Não há previsão de chuva.
A chuva não deve chegar ao Estado, de acordo com o Incaper, pelo menos até a próxima sexta-feira (13). Na quinta (12), o instituto prevê uma pequena queda nas temperaturas diurnas devido a uma alteração na direção dos ventos.