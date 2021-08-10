Cidades do ES recebem alerta para queda de até 5 °C na temperatura

Previsão é de queda na temperatura em nove Estados, incluindo parte do Espírito Santo

A faixa onde deve haver a queda na temperatura compreende nove Estados no total. Segundo o instituto, a mudança pode causar leve risco à saúde.

A chuva não deve chegar ao Estado, de acordo com o Incaper, pelo menos até a próxima sexta-feira (13). Na quinta (12), o instituto prevê uma pequena queda nas temperaturas diurnas devido a uma alteração na direção dos ventos.