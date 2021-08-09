Semana começa com sol e temperaturas sobem no ES

Semana deve ser de sol e poucas nuvens no Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira

Ainda estamos no inverno, mas nesta semana as temperaturas devem subir um pouquinho e os dias serão de sol no Espírito Santo . Há chance de chuva fraca e passageira em algumas regiões, mas a partir de quarta-feira (11) as nuvens no Estado diminuem.

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) , nesta segunda-feira (9) o sol aparece entre algumas nuvens ao longo do dia e a temperatura aumenta um pouco mais durante o dia. São esperadas chuvas rápidas em alguns momentos na Grande Vitória e nos trechos próximos ao litoral da Região Sul. Pode chover de maneira menos frequente nas demais regiões. O vento perde aceleração e a agitação marítima diminui no litoral capixaba.

As temperaturas vão variar entre 17 °C e 26 °C na Grande Vitória, e entre 10 °C e 25 °C na Região Serrana. Nas demais regiões do Estado, mínima de 16 °C e máxima de 28 °C.

Na terça-feira (10), as temperaturas diurnas, e também da madrugada, aumentam ainda mais. O sol ainda aparece entre nuvens e pode chover de forma fraca e rápida na Grande Vitória e nas regiões Norte e Noroeste.