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Semana começa com sol e temperaturas sobem no ES

Algumas regiões ainda terão chuva fraca, de forma passageira, em alguns momentos. Mas sol deve predominar nos próximos dias
Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

09 ago 2021 às 11:21

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 11:21

Fim de tarde na Ilha do Frade
Semana deve ser de sol e poucas nuvens no Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira
Ainda estamos no inverno, mas nesta semana as temperaturas devem subir um pouquinho e os dias serão de sol no Espírito Santo. Há chance de chuva fraca e passageira em algumas regiões, mas a partir de quarta-feira (11) as nuvens no Estado diminuem.
De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), nesta segunda-feira (9) o sol aparece entre algumas nuvens ao longo do dia e a temperatura aumenta um pouco mais durante o dia. São esperadas chuvas rápidas em alguns momentos na Grande Vitória e nos trechos próximos ao litoral da Região Sul. Pode chover de maneira menos frequente nas demais regiões. O vento perde aceleração e a agitação marítima diminui no litoral capixaba.
As temperaturas vão variar entre 17 °C e 26 °C na Grande Vitória, e entre 10 °C e 25 °C na Região Serrana. Nas demais regiões do Estado, mínima de 16 °C e máxima de 28 °C.
Na terça-feira (10), as temperaturas diurnas, e também da madrugada, aumentam ainda mais. O sol ainda aparece entre nuvens e pode chover de forma fraca e rápida na Grande Vitória e nas regiões Norte e Noroeste. 
Na quarta-feira (11), as temperaturas seguem em elevação em todo o Espírito Santo. O dia será de sol e poucas nuvens . Na Grande Vitória e no litoral da Região Sul podem ter algumas rajadas de vento.  

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