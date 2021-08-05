Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Novas ondas de frio no país derrubarão temperaturas nas próximas semanas
Frio duradouro

Novas ondas de frio no país derrubarão temperaturas nas próximas semanas

A boa notícia é que a intensidade das novas ondas de frio será mais fraca em relação à última massa de ar polar que causou temperaturas negativas

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 15:14

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 ago 2021 às 15:14
Frio e agasalhos
Bastou um vento frio para muitos capixabas em Vitória tirarem do armário os agasalhos. Crédito: Carlos Alberto Silva
Os casacos não voltarão ao armário em agosto. Apesar da elevação das temperaturas nesta primeira semana, os institutos de meteorologia preveem a chegada de novas frentes frias que vão derrubar novamente as temperaturas ao longo do mês.
A boa notícia é que a intensidade das novas ondas de frio será mais fraca em relação à última massa de ar polar que causou temperaturas negativas, formação de geada nas plantações e neve em muitas localidades da região Sul.
Segundo Mamedes Luiz Melo, meteorologista do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), as novas frentes frias serão intercaladas e deverão atingir o país entre os dias 10 e 13 e, depois, a partir do dia 19.
"A região Sul e parte do Centro-Oeste e do Sudeste vão sentir mais frio com essas novas frentes frias", diz o meteorologista. "Deve ocorrer geada, temperaturas próximas de 0ºC, mas nada parecido com o que foi a última massa de ar polar".
De acordo com o Climatempo, agosto vai gerar a sensação de "que o frio não passa", porque as temperaturas previstas para o mês, sobretudo nas regiões que serão mais afetadas pelas frentes frias, ficarão bem abaixo do normal para esta época do ano.
O Climatempo também sinaliza, como o Inmet, que não há previsão de uma nova friaca semelhante aos últimos dias de julho, "mas o frio será mais duradouro".
Para o Climatempo, quem mora na região Sul, nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, no sul de Minas Gerais, em Mato Grosso do Sul, no leste de Mato Grosso, em Rondônia, Acre e parte do Amazonas vai sentir mais frio neste mês.
Já para quem vive entre o norte mineiro e grande parte do Nordeste, a previsão é de muito sol, com temperaturas acima da média, segundo os órgãos de meteorologia.
Essa sensação de que o frio não passa já vem sendo observada pelos paulistanos ao longo desta semana. Na maior cidade do país, o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) prevê madrugadas geladas em torno de 13ºC até sábado (7).
"A tendência é de uma sequência mais prolongada de dias de frio, que deve durar até o fim da primeira semana de agosto. Neste período, teremos as mínimas e as máximas mais baixas do ano, além de uma sensação de frio mais intensa provocada pela ação dos ventos", disse Thomaz Garcia, meteorologista do CGE.
Além do frio, o mês será chuvoso em algumas regiões do país. Na região Norte, os maiores acumulados de chuva vão se concentrar no noroeste do Pará, do Amazonas e no leste de Roraima até o dia 9.
Entre os dias 10 e 18, o Inmet prevê chuvas mais significativas em áreas das regiões Norte, litoral do Nordeste e Sul. Na Região Centro-Oeste, destacam-se áreas ao sul de Mato Grosso do Sul.
No Sudeste, onde os reservatórios de água estão em estado de alerta, não há previsão de volumes significativos de chuva para o mês, ainda de acordo com o Inmet.

Veja Também

Tempo deve continuar frio e chuvoso pelo menos até sábado no ES

Abaixo de 15 °C: Vitória e Linhares registram novo recorde de frio

Alimentação em dias frios: 4 dicas para manter o corpo saudável

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Climatempo Inmet
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Suspeito tinha mandado de prisão em aberto por homicídio e reagiu à abordagem, segundo a PM
Jovem morre em confronto com a PM durante cumprimento de mandado de prisão em Jaguaré
Imagem de destaque
Após alerta de tsunami, Japão adverte para novos terremotos de grande magnitude nos próximos dias
Turistas ficaram em topo do morro
Operação policial no Rio deixa turistas 'ilhados' no Morro Dois Irmãos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados