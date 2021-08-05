Novas ondas de frio no país derrubarão temperaturas nas próximas semanas

Bastou um vento frio para muitos capixabas em Vitória tirarem do armário os agasalhos. Crédito: Carlos Alberto Silva

Os casacos não voltarão ao armário em agosto. Apesar da elevação das temperaturas nesta primeira semana, os institutos de meteorologia preveem a chegada de novas frentes frias que vão derrubar novamente as temperaturas ao longo do mês.

A boa notícia é que a intensidade das novas ondas de frio será mais fraca em relação à última massa de ar polar que causou temperaturas negativas, formação de geada nas plantações e neve em muitas localidades da região Sul.

Segundo Mamedes Luiz Melo, meteorologista do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), as novas frentes frias serão intercaladas e deverão atingir o país entre os dias 10 e 13 e, depois, a partir do dia 19.

"A região Sul e parte do Centro-Oeste e do Sudeste vão sentir mais frio com essas novas frentes frias", diz o meteorologista. "Deve ocorrer geada, temperaturas próximas de 0ºC, mas nada parecido com o que foi a última massa de ar polar".

De acordo com o Climatempo, agosto vai gerar a sensação de "que o frio não passa", porque as temperaturas previstas para o mês, sobretudo nas regiões que serão mais afetadas pelas frentes frias, ficarão bem abaixo do normal para esta época do ano.

O Climatempo também sinaliza, como o Inmet, que não há previsão de uma nova friaca semelhante aos últimos dias de julho, "mas o frio será mais duradouro".

Para o Climatempo, quem mora na região Sul, nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, no sul de Minas Gerais, em Mato Grosso do Sul, no leste de Mato Grosso, em Rondônia, Acre e parte do Amazonas vai sentir mais frio neste mês.

Já para quem vive entre o norte mineiro e grande parte do Nordeste, a previsão é de muito sol, com temperaturas acima da média, segundo os órgãos de meteorologia.

Essa sensação de que o frio não passa já vem sendo observada pelos paulistanos ao longo desta semana. Na maior cidade do país, o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) prevê madrugadas geladas em torno de 13ºC até sábado (7).

"A tendência é de uma sequência mais prolongada de dias de frio, que deve durar até o fim da primeira semana de agosto. Neste período, teremos as mínimas e as máximas mais baixas do ano, além de uma sensação de frio mais intensa provocada pela ação dos ventos", disse Thomaz Garcia, meteorologista do CGE.

Além do frio, o mês será chuvoso em algumas regiões do país. Na região Norte, os maiores acumulados de chuva vão se concentrar no noroeste do Pará, do Amazonas e no leste de Roraima até o dia 9.

Entre os dias 10 e 18, o Inmet prevê chuvas mais significativas em áreas das regiões Norte, litoral do Nordeste e Sul. Na Região Centro-Oeste, destacam-se áreas ao sul de Mato Grosso do Sul.