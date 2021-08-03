Abaixo de 15 °C: Vitória e Linhares registram novo recorde de frio

Assim como julho, o mês de agosto no Espírito Santo dá ao capixaba a oportunidade de curtir um friozinho, com constantes recordes de frio em algumas cidades. E, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), na madrugada desta terça-feira (3), Vitória e Linhares registraram a menor temperatura do ano: 13,3 °C e 14,8 °C, respectivamente.
Os dados do Incaper deixam claro que os novos recordes foram registrados poucos dias após o segundo menor registro do ano. Vitória registrou 13,3 °C menos de um mês após ter a mínima de 13,5 °C. Linhares, no Norte do Espírito Santo, registrou 14,8 °C menos de uma semana depois de outra temperatura abaixo do normal. No dia 31 de julho, o município registrou temperatura mínima de 15 °C.
Na segunda-feira (2), Iúna (6,6 °C), Venda Nova do Imigrante (5,7 °C) e Pacotuba, em Cachoeiro de Itapemirim (8,8 °C) também registraram recorde de frio do ano, segundo meteorologistas.
Segundo o meteorologista Hugo Ramos, a menor temperatura durante o dia costuma ser registrada antes da chegada dos primeiros raios solares na superfície. Nesse momento as temperaturas começam a aumentar. A exceção ocorre quando há passagem de frente fria, que pode diminuir a temperatura em outros momentos do dia.
Ainda de acordo com o especialista, o inverno é a época mais fria e seca do ano, por isso os recordes nesse período. Hugo Ramos lembra o efeito das mudanças climáticas. Ao passo em que cidades capixabas e outros municípios ao Sul do Estado registram recordes de frio, países como Alemanha e China são atingidos por chuvas fora do padrão.
"Os desastres são decorrentes da combinação entre as oscilações climáticas naturais e de ações produzidas por humanos, que podem potencializar esse tipo de cenário"
AGOSTO COMEÇA COM BAIXAS TEMPERATURAS
Ainda segundo o Incaper, as temperaturas permanecem amenas ao longo da semana em todas as regiões capixabas. Na próxima quarta-feira (4), a passagem de uma nova frente fria vai retardar o aumento gradativo das temperaturas mínimas e ajudar o frio a permanecer no Estado. Há previsão de chuva fraca e o tempo deve ficar instável até sábado (7).
OS REGISTROS NESTA TERÇA-FEIRA (3):
- Alfredo Chaves (Inmet): 12,8 °C
- Pacotuba, Cachoeiro de Itapemirim (Incaper): 11,0 °C
- Aracê, Domingos Martins (Incaper): 7,8 °C
- Iúna (Incaper): 7,1 °C
- Linhares (Inmet): 14,8 °C
- Pinheiros (Incaper): 14,5 °C
- Presidente Kennedy (Inmet): 14,4 °C
- Santa Teresa (Inmet): 10,5 °C
- São Mateus (Inmet): 14,0 °C
- Venda Nova do Imigrante (Inmet): 7,4 °C
- Vitória (Inmet): 13,3 °C
- Vila Velha (Inmet): 14,2 °C