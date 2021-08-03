Abaixo de 15 °C: Vitória e Linhares registram novo recorde de frio

Pedestre tentam se proteger do frio. Av. Reta da Penha, Vitória. Crédito: Rodrigo Gavini

Os dados do Incaper deixam claro que os novos recordes foram registrados poucos dias após o segundo menor registro do ano. Vitória registrou 13,3 °C menos de um mês após ter a mínima de 13,5 °C . Linhares, no Norte do Espírito Santo, registrou 14,8 °C menos de uma semana depois de outra temperatura abaixo do normal. No dia 31 de julho, o município registrou temperatura mínima de 15 °C.

Segundo o meteorologista Hugo Ramos, a menor temperatura durante o dia costuma ser registrada antes da chegada dos primeiros raios solares na superfície. Nesse momento as temperaturas começam a aumentar. A exceção ocorre quando há passagem de frente fria, que pode diminuir a temperatura em outros momentos do dia.

Ainda de acordo com o especialista, o inverno é a época mais fria e seca do ano, por isso os recordes nesse período. Hugo Ramos lembra o efeito das mudanças climáticas. Ao passo em que cidades capixabas e outros municípios ao Sul do Estado registram recordes de frio, países como Alemanha e China são atingidos por chuvas fora do padrão.

"Os desastres são decorrentes da combinação entre as oscilações climáticas naturais e de ações produzidas por humanos, que podem potencializar esse tipo de cenário" Hugo Ramos - Meteorologista do Incaper

AGOSTO COMEÇA COM BAIXAS TEMPERATURAS

Ainda segundo o Incaper, as temperaturas permanecem amenas ao longo da semana em todas as regiões capixabas. Na próxima quarta-feira (4), a passagem de uma nova frente fria vai retardar o aumento gradativo das temperaturas mínimas e ajudar o frio a permanecer no Estado. Há previsão de chuva fraca e o tempo deve ficar instável até sábado (7).

OS REGISTROS NESTA TERÇA-FEIRA (3):