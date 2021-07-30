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Frente fria

Frio aumenta e 75 cidades gaúchas têm temperaturas abaixo de zero

Canela (-4,8°C), Gramado e Caxias do Sul (-2°C) também tiveram temperaturas baixas nesta sexta (30); a maioria das 497 cidades gaúchas amanheceu com marcas abaixo de zero

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 16:42

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

30 jul 2021 às 16:42
Onda de frio
A estimativa do Inmet é que a massa de ar frio comece a deixar o país a partir de domingo (1º). Crédito: Reprodução/ Pexels
O Rio Grande do Sul teve nesta sexta-feira (30) o amanhecer mais frio do ano. Ao todo, 75 cidades do estado registraram no início do dia mínimas abaixo de zero. A menor temperatura ocorreu em Vacaria, -7,2°C. Cidades como Canela (-4,8°C), Gramado e Caxias do Sul, ambas com -2°C, também tiveram temperaturas baixas pela manhã.
As informações são da empresa MetSul Meteorologia, com base em dados de estações meteorológicas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e de particulares.
A MetSul, no entanto, explicou que o número de municípios enfrentando frio intenso tende a ser maior. “Como são mínimas apenas de localidades que possuem estações [meteorológicas], é certo que a grande maioria dos 497 municípios do estado amanheceu hoje com marcas abaixo de zero”, acrescentou a empresa.
Segundo o Inmet, 52 estações meteorológicas em toda região sul acusaram temperaturas negativas no dia de ontem (29). No mesmo dia, as menores temperaturas na região foram em Bom Jardim da Serra (SC) -8,6°C; São Joaquim (SC) -5,3°C; Vacaria (RS) -4°C; e Inácio Martins (PR) -4°C. A estimativa do Inmet é que a massa de ar frio comece a deixar o país a partir de domingo (1º).
O frio intenso trouxe neve para algumas cidades do sul do país. Mas, além de paisagens bonitas e baixas temperaturas, o frio traz alguns perigos. Moradores de rua, crianças e idosos são os que mais sofrem com as baixas temperaturas. Hipotermia e baixa umidade são alguns desses perigos. Quem tiver qualquer dúvida ou emergência, deve ligar para a Defesa Civil da sua cidade.

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