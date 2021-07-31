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Parque Nacional do Caparaó registra temperaturas negativas e geada

As visitas no local estão permitidas, mas o acampamento ainda está proibido por causa do pandemia

Publicado em 31 de Julho de 2021 às 12:05

Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

31 jul 2021 às 12:05
Parque Nacional do Caparaó registra temperaturas negativas
Parque Nacional do Caparaó registra temperaturas negativas Crédito: Ivan Souza
O Parque Nacional do Caparaó amanheceu com temperaturas negativas neste sábado (31), com o registro de -2º C às 6h30. Na portaria do parque,  por volta de 6h40, os termômetros marcavam um pouco mais, 4ºC. A entrada fica no distrito de Pedra Menina, em Dores do Rio Preto.
Ivan Souza trabalha no parque há 12 anos e disse que o registro negativo não é novidade durante o inverno. “Neste ano já registrou -5ºC, a gente já esta acostumado”, brincou.
Ivan fez vários registros no acampamento Macieira, localizado dentro do parque, que faz parte das áreas em que os turistas podem acampar – quando é permitido – durante as visitas ao local. No momento, não há permissão para acampamento por conta da pandemia. Além dele, existem outros três locais para camping, estruturados com postos de funcionários, banheiros públicos, lava-pratos, mesas e bancos.

Parque Nacional do Caparaó registra temperaturas negativas

PARQUE ESTÁ ABERTO
O acesso ao Parque Nacional do Caparaó pelo Espírito Santo, em Pedra Menina, está aberto somente para visitantes a pé, com entrada gratuita, por ordem de chegada, das 8h às 15h. Não é necessário agendar. O acesso dos visitantes está permitido apenas até a área das cachoeiras.
A portaria do lado do Estado de Minas Gerais está aberta, mas as visitas devem ser feitas mediante agendamento. O uso de máscara é obrigatório.

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