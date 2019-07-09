Com 13,5ºC, Vitória registra novo recorde de frio nesta terça-feira

Vitória registrou a menor temperatura do ano na madrugada desta terça-feira (9), com 13,5°C, batendo o recorde anterior de 16,8°C, registrada no dia 7 de junho. A marca, segundo o Climatempo, era esperada, assim como a previsão para tarde mais fria do ano, que deveria ter acontecido nesta segunda-feira (8), mas não se confirmou.
O recorde anterior de menor temperatura máxima, registrado também no dia 7 de junho, havia sido de 22,2°C. Nesta segunda-feira, era esperada a marca de 22°C, mas não foi confirmada, sendo a temperatura máxima registrada em Vitória durante a tarde de 23,4°C.
Ainda segundo o Climatempo, até a próxima quinta-feira (11) há possibilidade para que Vitória tenha um novo recorde de frio.
OUTRAS CIDADES
Na Serra, o Climatempo afirma que a temperatura subiu nesta terça-feira em relação à segunda-feira. Linhares registrou a mínima de 13,8°C, São Mateus 14,6°C e Nova Venécia 12,9°C. Há possibilidade de que haja também recordes nessas cidades, mas que ainda não foram confirmados.