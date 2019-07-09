Com 13,5ºC, Vitória registra novo recorde de frio nesta terça-feira

Vitória registrou a menor temperatura do ano na madrugada desta terça-feira (9), com 13,5°C, batendo o recorde anterior de 16,8°C, registrada no dia 7 de junho. A marca, segundo o, era esperada, assim como a previsão para tarde mais fria do ano, que deveria ter acontecido nesta segunda-feira (8), mas não se confirmou.