Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Com 13,5ºC, Vitória registra novo recorde de frio nesta terça-feira
Congelante!

Com 13,5ºC, Vitória registra novo recorde de frio nesta terça-feira

Na Capital, os termômetros marcaram 13,5°C, batendo a marca anterior de 16,8°C, registrado em junho deste ano

Publicado em 

09 jul 2019 às 13:07

Publicado em 09 de Julho de 2019 às 13:07

13°C na Praia de Camburi, em Vitória, no início da manhã desta terça-feira (9) Crédito: Elton Bisi
Vitória registrou a menor temperatura do ano na madrugada desta terça-feira (9), com 13,5°C, batendo o recorde anterior de 16,8°C, registrada no dia 7 de junho. A marca, segundo o Climatempo, era esperada, assim como a previsão para tarde mais fria do ano, que deveria ter acontecido nesta segunda-feira (8), mas não se confirmou.
O recorde anterior de menor temperatura máxima, registrado também no dia 7 de junho, havia sido de 22,2°C. Nesta segunda-feira, era esperada a marca de 22°C, mas não foi confirmada, sendo a temperatura máxima registrada em Vitória durante a tarde de 23,4°C.
Ainda segundo o Climatempo, até a próxima quinta-feira (11) há possibilidade para que Vitória tenha um novo recorde de frio.
OUTRAS CIDADES
Na Serra, o Climatempo afirma que a temperatura subiu nesta terça-feira em relação à segunda-feira. Linhares registrou a mínima de 13,8°C, São Mateus 14,6°C e Nova Venécia 12,9°C. Há possibilidade de que haja também recordes nessas cidades, mas que ainda não foram confirmados.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

frente fria
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados