Tempo deve continuar frio e chuvoso pelo menos até sábado no ES

Chuva atinge o ES: tempo muda na Grande Vitória Crédito: Foto do leitor | Vania Tozzatto

Além do friozinho dos últimos dias, a chuva também atinge o território capixaba e os próximos dias serão chuvosos e com frio — termômetros que não devem ultrapassar os 25 °C, mesmo nas cidades mais quentes do Espírito Santo . De Norte a Sul do Estado, a previsão é de tempo instável pelo menos até sábado (7).

a madrugada desta sexta-feira (6) será fria no Estado. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) , a umidade trazida pelos ventos costeiros provoca chuva fraca em alguns momentos do dia por todas as regiões capixabas, mas de maneira menos frequente nas regiões Sul e Serrana. A temperatura mínima diminui um pouco e

Na Grande Vitória e nas cidades da Região Norte, os termômetros vão variar entre 14 °C e 24 °C. Enquanto nas regiões Sul e Serrana a previsão é de mínima de 7 °C e máxima de 24 °C. Já Região Nororeste, mínima de 11 °C e máxima de 20 °C.

Chuva atinge o ES: tempo muda na Grande Vitória

INSTABILIDADE NO SÁBADO (7)

O sábado também será de tempo instável no Estado, com previsão de chuvas fracas e esparsas em alguns momentos do dia por todas as regiões capixabas. A madrugada ainda é fria, e a mínima prevista para as áreas mais altas das regiões Sul e Serrana é de 7 °C.

Na Grande Vitória e na Região Norte, mínima de 14 °C e máxima de 25 °C. Enquanto no Noroeste, a mínima prevista é 11 °C, com máxima de 20 °C.