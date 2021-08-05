Tempo deve continuar frio e chuvoso pelo menos até sábado no ES

Além do friozinho dos últimos dias, a chuva também atinge o território capixaba e os próximos dias serão chuvosos e com frio — termômetros que não devem ultrapassar os 25 °C, mesmo nas cidades mais quentes do Espírito Santo. De Norte a Sul do Estado, a previsão é de tempo instável pelo menos até sábado (7).
Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a umidade trazida pelos ventos costeiros provoca chuva fraca em alguns momentos do dia por todas as regiões capixabas, mas de maneira menos frequente nas regiões Sul e Serrana. A temperatura mínima diminui um pouco e a madrugada desta sexta-feira (6) será fria no Estado.
Na Grande Vitória e nas cidades da Região Norte, os termômetros vão variar entre 14 °C e 24 °C. Enquanto nas regiões Sul e Serrana a previsão é de mínima de 7 °C e máxima de 24 °C. Já Região Nororeste, mínima de 11 °C e máxima de 20 °C.
Chuva atinge o ES: tempo muda na Grande Vitória
INSTABILIDADE NO SÁBADO (7)
O sábado também será de tempo instável no Estado, com previsão de chuvas fracas e esparsas em alguns momentos do dia por todas as regiões capixabas. A madrugada ainda é fria, e a mínima prevista para as áreas mais altas das regiões Sul e Serrana é de 7 °C.
Na Grande Vitória e na Região Norte, mínima de 14 °C e máxima de 25 °C. Enquanto no Noroeste, a mínima prevista é 11 °C, com máxima de 20 °C.
A instabilidade começa a diminuir no Estado no domingo (8), Dia dos Pais, quando a temperatura aumenta um pouco durante o dia. Mas ainda são esperadas chuvas fracas em alguns momentos na Grande Vitória e nas regiões Norte e Noroeste.