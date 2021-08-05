Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Previsão meteorológica

Tempo deve continuar frio e chuvoso pelo menos até sábado no ES

De Norte a Sul do Estado, as temperaturas devem permanecer amenas e, mesmo nas cidades mais quentes, termômetros não vão ultrapassar 25 °C

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 10:29

Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

05 ago 2021 às 10:29
Chuva atinge o ES: tempo muda na Grande Vitória
Chuva atinge o ES: tempo muda na Grande Vitória Crédito: Foto do leitor | Vania Tozzatto
Além do friozinho dos últimos dias, a chuva também atinge o território capixaba e os próximos dias serão chuvosos e com frio — termômetros que não devem ultrapassar os 25 °C, mesmo nas cidades mais quentes do Espírito Santo. De Norte a Sul do Estado, a previsão é de tempo instável pelo menos até sábado (7).
Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper),  a umidade trazida pelos ventos costeiros provoca chuva fraca em alguns momentos do dia por todas as regiões capixabas, mas de maneira menos frequente nas regiões Sul e Serrana. A temperatura mínima diminui um pouco e a madrugada desta sexta-feira (6) será fria no Estado.
Na Grande Vitória e nas cidades da Região Norte, os termômetros vão variar entre 14 °C e 24 °C. Enquanto nas regiões Sul e Serrana  a previsão é de mínima de 7 °C e máxima de 24 °C. Já Região Nororeste, mínima de 11 °C e máxima de 20 °C.

Chuva atinge o ES: tempo muda na Grande Vitória

INSTABILIDADE NO SÁBADO (7)

O sábado também será de tempo instável no Estado, com previsão de chuvas fracas e esparsas em alguns momentos do dia por todas as regiões capixabas. A madrugada ainda é fria, e a mínima prevista para as áreas mais altas das regiões Sul e Serrana é de 7 °C. 
Na Grande Vitória e na Região Norte, mínima de 14 °C e máxima de 25 °C. Enquanto no Noroeste, a mínima prevista é 11 °C, com máxima de 20 °C.
A instabilidade começa a diminuir no Estado no domingo (8), Dia dos Pais, quando a temperatura aumenta um pouco durante o dia. Mas ainda são esperadas chuvas fracas em alguns momentos na Grande Vitória e nas regiões Norte e Noroeste.

Veja Também

A história por trás do Bosque das Cerejeiras de Pedra Azul, no ES

Veja como preparar um saboroso yakisoba de frango com legumes

Dia dos Pais: 9 cestas de café e tábuas de frios para a data

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chuva Incaper Previsão do Tempo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados