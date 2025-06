Clima

Cidades do Norte do ES recebem alerta de chuva e vento forte

Aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) fica vigente até a manhã de quinta-feira (12)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta quarta-feira (11), um alerta de chuva e vento forte para o Espírito Santo , válido até as 10h de quinta-feira (12). Nos municípios afetados há risco baixo de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, além de precipitações – que podem alcançar o acumulado de 50 mm por dia.>

Os alertas emitidos pelo Inmet são classificados em três graus: amarelo (o mais brando), laranja (de grau intermediário) ou vermelho (o mais intenso). No Espírito Santo, quatro cidades do Litoral Norte estão sob alerta amarelo. Nessas regiões, pode chover entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, com ventos que podem chegar a 60 km/h. >