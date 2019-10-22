Home
Chuva pode continuar nesta quarta-feira no Espírito Santo

Um sistema de baixa pressão que passa pela região Sudeste reforça a instabilidade e deixa o tempo encoberto em todo território capixaba

Natalia Vicente

[email protected]

Publicado em 22 de outubro de 2019 às 21:30

 - Atualizado há 6 anos

A chuva pode continuar nesta quarta-feira (23) no Espírito Santo Crédito: Ricardo Medeiros

Um sistema de baixa pressão que passa pela região Sudeste reforça a instabilidade e deixa o tempo encoberto nesta quarta-feira (23) em todo o Espírito Santo. Segundo o Instituto Climatempo, pode chover a qualquer hora do dia e com até forte intensidade em algumas regiões. A noite pode chuviscar e o céu ainda continuará nublado.

Há possibilidade de volume de até 50 milímetros por dia, com ventos entre 40 e 60 km/h

Meteorologista da Defesa Civil alerta para calor intenso nesta segunda quinzena de dezembro em diferentes regiões do Estado

Apesar da previsão, o meteorologista da Defesa Civil Estadual destacou que  pode haver mudanças no cenário, já que o cenário envolve um período mais distante

Em Vitória, a temperatura mínima registra 21°C e a máxima de 26°C. Na região Sul, o dia começa com a temperatura mínima de 20°C e a máxima chega a 27°C.A região Serrana registra as temperaturas mais baixas nas áreas altas com mínima de 17°C e a máxima não ultrapassa os 23°C. Na Região Noroeste, há previsão de muitas nuvens e poucas aberturas de sol. Os termômetros registram nas áreas menos elevadas a temperatura mínima de 20°C e a máxima chega a 32°C.

Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, a mínima é de 18°C e máxima de 29°C.

