Fique ligado

Chuva ou sol no domingo de eleições no ES? Confira previsão do tempo

Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural detalhou como fica o clima em cada região do Estado

2 min de leitura min de leitura

O próximo domingo (6), dia das eleições para prefeitos e vereadores nos municípios do país, será de chuva fraca em parte do Espírito Santo. A previsão é do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).

Segundo o órgão, a instabilidade perde força no Estado devido ao afastamento de uma frente fria. Há previsão de chuva fraca no início do dia na Grande Vitória e nas regiões Norte, Nordeste e parte da Região Noroeste, com tendência de tempo aberto nos demais horários. Não há expectativa de chuva nas demais localidades.

As temperaturas sobem em todas as regiões, e o vento sopra moderado no litoral. Confira, abaixo, a previsão detalhada para cada parte do Estado:

Na Grande Vitória, chuva fraca na madrugada e manhã, com tempo aberto nos demais horários. Ventos moderados no litoral. Mínima de 19 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Sul, previsão de poucas nuvens, sem chuva. Ventos moderados no litoral. Nas áreas menos elevadas, mínima de 15 °C e máxima de 32 °C. Nas mais altas, temperatura mínima de 13 °C e máxima de 27 °C.

A previsão para a Região Serrana é de poucas nuvens, sem chuva. Mínima de 18 °C e máxima de 29 °C. Nas áreas altas, mínima de 10 °C e máxima de 28 °C.

No Norte, chuva fraca na madrugada e manhã, com tempo aberto nos demais horários. Mínima de 17 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Noroeste, chuva fraca na madrugada e manhã, com tempo aberto nos demais horários. Nas áreas menos elevadas, mínima de 20 °C e máxima de 32 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, a temperatura varia entre 17 °C e 30 °C.

Na Região Nordeste, chuva fraca na madrugada e manhã, com tempo aberto nos demais horários. Ventos moderados no litoral. Mínima de 20 °C e máxima de 28 °C.

E no sábado? Ainda segundo o Incaper, o sábado (5) será de tempo nublado no Espírito Santo, devido à umidade trazida pelos ventos costeiros após a passagem de uma frente fria. Há previsão de chuva ao longo do dia em todas as regiões, sendo menos frequente nas regiões Norte e Noroeste. As temperaturas caem em todas as regiões, e o vento sopra moderado no litoral.

Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, a chuva no sábado é reflexo da passagem de uma frente fria que estará chegando ao sul da Bahia.



Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta