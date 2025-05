Clima

Chuva continua? Veja a previsão para o fim de semana no Espírito Santo

Tempo deve seguir instável na maior parte do Espírito Santo, com uma melhora prevista apenas no domingo (1°); confira o que apontam meteorologistas

Felipe Sena Repórter / [email protected]

Publicado em 30 de maio de 2025 às 09:01

Tempo chuvoso em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

O tempo continua instável no Espírito Santo e o fim de semana deve alternar entre nuvens, chuvas fracas e momentos de sol em diversas regiões do Estado. Segundo a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), os capixabas ainda devem deixar o guarda-chuva à mão no sábado (31), mas no domingo (1º) já há previsão de sol nas condições do tempo. >

Nesta sexta-feira (30), conforme a empresa de meteorologia Climatempo, o céu permanece nublado com chuva entre a manhã e o início da tarde. Depois disso, as nuvens diminuem e o sol pode aparecer. As temperaturas na capital variam entre 21 °C e 25 °C.>

Sábado com tempo instável

No sábado, último dia de maio, os ventos que sopram do oceano mantêm a umidade e favorecem a formação de nuvens carregadas. Há previsão de chuva em momentos variados ao longo do dia em todas as regiões, com menor frequência no Sul e em partes da Região Serrana. O vento sopra com intensidade fraca a moderada no litoral.>

Grande Vitória: céu com muitas nuvens e possibilidade de chuviscos ou chuva fraca. As temperaturas variam entre 20 °C e 29 °C.

céu com muitas nuvens e possibilidade de chuviscos ou chuva fraca. As temperaturas variam entre 20 °C e 29 °C. Região Sul: também há previsão de chuvas leves em alguns momentos. As mínimas variam entre 15 °C (áreas altas) e 18 °C (áreas menos elevadas), e as máximas vão até 29 °C.



também há previsão de chuvas leves em alguns momentos. As mínimas variam entre 15 °C (áreas altas) e 18 °C (áreas menos elevadas), e as máximas vão até 29 °C. Região Serrana: previsão de céu encoberto e chuva fraca. A mínima pode chegar a 11 °C nas áreas altas e 15 °C nas áreas menos elevadas.



previsão de céu encoberto e chuva fraca. A mínima pode chegar a 11 °C nas áreas altas e 15 °C nas áreas menos elevadas. Regiões Norte, Noroeste e Nordeste: céu com variação de nuvens e possibilidade de chuva fraca ao longo do dia. As máximas devem chegar a 31 °C no Noroeste.

>

>

Domingo começa chuvoso, mas tempo melhora

O domingo marca o início de junho com tendência de melhora no tempo. Ainda há previsão de chuva fraca durante a madrugada e manhã no litoral norte e na Grande Vitória, mas o restante do dia será de céu com poucas nuvens e sem previsão de chuva na maior parte do estado.>

Grande Vitória: o dia começa com chuviscos, mas o tempo abre. Mínima de 21 °C e máxima de 28 °C.

o dia começa com chuviscos, mas o tempo abre. Mínima de 21 °C e máxima de 28 °C. Região Sul: sol pela manhã, com aumento de nuvens e chuva rápida à tarde.



sol pela manhã, com aumento de nuvens e chuva rápida à tarde. Região Serrana: chuva fraca pela manhã e tempo mais firme no decorrer do dia.



chuva fraca pela manhã e tempo mais firme no decorrer do dia. Regiões Norte e Noroeste: sem previsão de chuva, com sol entre nuvens e temperaturas que podem atingir os 29 °C.



sem previsão de chuva, com sol entre nuvens e temperaturas que podem atingir os 29 °C. Região Nordeste: chuvas rápidas pela manhã e tempo mais aberto no restante do dia.

>

Na segunda-feira (2), ventos costeiros e úmidos, transportam umidade do mar em direção ao continente. Previsão de chuva rápida, em alguns momentos do dia, na Grande Vitória, na região Nordeste, Norte e Noroeste. Na região Sul e Serrana, sol pela manhã, com aumento de nuvens e chuva rápida entre a tarde e a noite, segundo o Incaper.>

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta