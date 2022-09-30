Chuva continua no ES? Veja como fica o tempo no fim de semana de eleições

Entardecer com nuvens e sol na Baía de Vitória Crédito: Vitor Jubini

Os últimos dias foram marcados por tempo fechado e pela chegada de uma frente fria , que trouxe mais chuva ao Espírito Santo. Mas como ficará o tempo neste fim de semana em que ocorrem as eleições 2022?

sexta-feira (30) ainda terá chuva no Estado, devido à umidade associada a ventos costeiros. Chove, em alguns momentos do dia, nas regiões Metropolitana, Sul, Serrana e Noroeste, com exceção das cidades que fazem divisa com Minas Gerais. A previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) mostra que aainda terá chuva no Estado, devido à umidade associada a ventos costeiros. Chove, em alguns momentos do dia, nas regiões Metropolitana, Sul, Serrana e Noroeste, com exceção das cidades que fazem divisa com Minas Gerais.

Your browser does not support the audio element. Chuva continua no ES - Saiba como fica o tempo no fim de semana de eleições

O sábado (1º) começa com sol entre muitas nuvens e chuva rápida e fraca, entre a madrugada e o começo do dia, no litoral da Grande Vitória e da Região Nordeste, devido ao transporte de umidade trazida por ventos costeiros. As nuvens abrem e não chove no decorrer do dia. Nas regiões Noroeste, Norte, Sul e Serrana, o céu fica nublado, mas sem previsão de chuva.

DOMINGO DE ELEIÇÕES

No domingo (2), dia de comparecer às urnas, o dia começa com chuva rápida entre a madrugada e a manhã no Litoral Nordeste, com aberturas de nuvens e sem chuva no decorrer do dia. As nuvens aumentam e pode chover entre o final da tarde e noite nas regiões Sul, Caparaó, Oeste Serrano e Noroeste capixaba.