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Previsão meteorológica

Chuva continua no ES? Veja como fica o tempo no fim de semana de eleições

Neste sábado (1°) ainda pode chover no início do dia na Região Metropolitana, mas domingo (2) deve ser de sol entre nuvens, de acordo com o Incaper
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

30 set 2022 às 11:07

Publicado em 30 de Setembro de 2022 às 11:07

Anoitecer na baía de Vitória, Centro da Capital. Porto, navio, pôr do sol
Entardecer com nuvens e sol na Baía de Vitória Crédito: Vitor Jubini
Os últimos dias foram marcados por tempo fechado e pela chegada de uma frente fria, que trouxe mais chuva ao Espírito Santo. Mas como ficará o tempo neste fim de semana em que ocorrem as eleições 2022?
A previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) mostra que a sexta-feira (30) ainda terá chuva no Estado, devido à umidade associada a ventos costeiros. Chove, em alguns momentos do dia, nas regiões Metropolitana, Sul, Serrana e Noroeste, com exceção das cidades que fazem divisa com Minas Gerais.
Chuva continua no ES - Saiba como fica o tempo no fim de semana de eleições
O sábado (1º) começa com sol entre muitas nuvens e chuva rápida e fraca, entre a madrugada e o começo do dia, no litoral da Grande Vitória e da Região Nordeste, devido ao transporte de umidade trazida por ventos costeiros. As nuvens abrem e não chove no decorrer do dia. Nas regiões Noroeste, Norte, Sul e Serrana, o céu fica nublado, mas sem previsão de chuva.

DOMINGO DE ELEIÇÕES

No domingo (2), dia de comparecer às urnas, o dia começa com chuva rápida entre a madrugada e a manhã no Litoral Nordeste, com aberturas de nuvens e sem chuva no decorrer do dia. As nuvens aumentam e pode chover entre o final da tarde e noite nas regiões Sul, Caparaó, Oeste Serrano e Noroeste capixaba.
Nas demais regiões capixabas, a previsão é de sol entre nuvens, mas sem chuva. As temperaturas terão pequena elevação em todo o Estado.

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