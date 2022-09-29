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Tempo instável

Nova frente fria chega e traz mais chuva ao Espírito Santo

Tempo deve continuar chuvoso no Espírito Santo devido à frente fria que atinge o Estado nesta quinta-feira (29) e avança pelo Sudeste do país
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

29 set 2022 às 07:51

Publicado em 29 de Setembro de 2022 às 07:51

Chuva e frio em Vitória
Nova frente fria chega ao Espírito Santo e avança pelo interior sudeste do país Crédito: Vitor Jubini
Os últimos dias foram de tempo instável em todo o Espírito Santo, com muitas nuvens e pancadas de chuva. Segundo o portal Climatempo, a instabilidade deve continuar devido à chegada de uma nova frente fria ao Estado nesta quinta-feira (29).
A frente fria avança sobre o litoral do Sudeste brasileiro e vai ajudar a espalhar nuvens de chuva por quase todo o interior da região. No decorrer desta quinta-feira (29), a chuva pode vir em abundância sobre o litoral de São Paulo, Estado do Rio de Janeiro e Centro-Sul do Espírito Santo, além da Zona da Mata mineira.
Entre as capitais, a chuva pode ser volumosa no Rio de Janeiro e em Vitória. Pode chover forte ainda em Belo Horizonte e de forma moderada em São Paulo.

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