Nova frente fria chega e traz mais chuva ao Espírito Santo

Os últimos dias foram de tempo instável em todo o Espírito Santo, com muitas nuvens e pancadas de chuva. Segundo o portal Climatempo, a instabilidade deve continuar devido à chegada de uma nova frente fria ao Estado nesta quinta-feira (29).
A frente fria avança sobre o litoral do Sudeste brasileiro e vai ajudar a espalhar nuvens de chuva por quase todo o interior da região. No decorrer desta quinta-feira (29), a chuva pode vir em abundância sobre o litoral de São Paulo, Estado do Rio de Janeiro e Centro-Sul do Espírito Santo, além da Zona da Mata mineira.
Entre as capitais, a chuva pode ser volumosa no Rio de Janeiro e em Vitória. Pode chover forte ainda em Belo Horizonte e de forma moderada em São Paulo.