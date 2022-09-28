Temporal rápido surpreende capixabas e alaga ruas na Grande Vitória

Uma chuva que começou de repente, na noite desta terça-feira (27), surpreendeu moradores da Grande Vitória. Ela começou a cair por volta das 19h30 e, em poucos minutos, alagou algumas ruas. O trânsito também ficou complicado.
Leitores de A Gazeta registraram alagamentos em Vitória e Vila Velha. As imagens foram feitas na Avenida Antônio Gil Veloso, bairro Praia da Costa, e na Rua Curitiba, em Itapuã, Vila Velha. Já em Vitória houve registros nas Avenidas Carlos Moreira Lima e Cezar Hilal, em Bento Ferreira, e na Rua Thiers Velloso, no Parque Moscoso.
A Prefeitura de Vitória informou que "a Defesa Civil de Vitória atua em regime de plantão 24h, pelo telefone (27) 98818-4432. Em caso de ocorrências graves, a equipe completa estará pronta para atuação na Capital. Equipes da Central de Serviços também estão nas ruas monitorando a situação e fazendo a desobstrução de pontos de alagamentos. A Guarda Municipal também está nas ruas orientando os motoristas. Equipes da Secretaria de Meio Ambiente também estão a postos para possíveis atendimentos".
A reportagem também entrou em contato com as prefeituras de Vila Velha, Serra e Cariacica, para saber se houve algum ponto de interdição e acionamento da Defesa Civil nas regiões. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.