Temporal rápido surpreende capixabas e alaga ruas na Grande Vitória

Moradores foram pegos de surpresa com chuva intensa que caiu na noite desta terça (27) em Vitória

Chuva no ES ?️ Olha só como ficou a Avenida César Hilal, em Vitória, com poucos minutos de chuva... ? Bairros da Capital e de Vila Velha já registram alagamentos com a chuva da noite desta terça-feira (27). ? Carol Monteiro pic.twitter.com/pNXiakBbKZ

A reportagem também entrou em contato com as prefeituras de Vila Velha, Serra e Cariacica, para saber se houve algum ponto de interdição e acionamento da Defesa Civil nas regiões. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.