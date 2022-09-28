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Temporal rápido surpreende capixabas e alaga ruas na Grande Vitória

Moradores registraram alagamentos em Vitória e Vila Velha; chuva começou a cair por volta das 19h30 desta terça-feira (27)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 set 2022 às 21:06

Publicado em 27 de Setembro de 2022 às 21:06

Uma chuva que começou de repente, na noite desta terça-feira (27), surpreendeu moradores da Grande Vitória. Ela começou a cair por volta das 19h30 e, em poucos minutos, alagou algumas ruas. O trânsito também ficou complicado. 
Leitores de A Gazeta registraram alagamentos em Vitória e Vila Velha. As imagens foram feitas na Avenida Antônio Gil Veloso, bairro Praia da Costa, e na Rua Curitiba, em Itapuã, Vila Velha. Já em Vitória houve registros nas Avenidas Carlos Moreira Lima e Cezar Hilal, em Bento Ferreira, e na Rua Thiers Velloso, no Parque Moscoso. 
Flagrante no Centro de Vitória, nesta terça-feira (27)
Moradores foram pegos de surpresa com chuva intensa que caiu na noite desta terça (27) em Vitória Crédito: Fernando Madeira
Prefeitura de Vitória informou que "a Defesa Civil de Vitória atua em regime de plantão 24h, pelo telefone (27) 98818-4432. Em caso de ocorrências graves, a equipe completa estará pronta para atuação na Capital. Equipes da Central de Serviços também estão nas ruas monitorando a situação e fazendo a desobstrução de pontos de alagamentos. A Guarda Municipal também está nas ruas orientando os motoristas. Equipes da Secretaria de Meio Ambiente também estão a postos para possíveis atendimentos".
A reportagem também entrou em contato com as prefeituras de Vila Velha, Serra e Cariacica, para saber se houve algum ponto de interdição e acionamento da Defesa Civil nas regiões. Assim que houver retorno, este texto será atualizado. 

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