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Pegue o guarda-chuva

Vitória e cidades da Região Sul do ES podem ter mais chuva forte

Previsão meteorológica aponta que pode chover mais nesta quarta-feira (28) e tempo deve ficar  instável até a próxima sexta (30); confira a previsão
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

28 set 2022 às 06:41

Publicado em 28 de Setembro de 2022 às 06:41

Flagrante no Centro de Vitória, nesta terça-feira (27)
Moradores foram pegos de surpresa com chuva que surgiu de repente em Vitória Crédito: Fernando Madeira
Um temporal surpreendeu os capixabas na noite desta terça-feira (27), alagando diversas ruas na Grande Vitória. Segundo o portal Climatempo, a previsão é de mais chuva forte na Capital e no Sul do Espírito Santo nesta quarta-feira (28).
O Climatempo destaca que pode chover forte em Vitória, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Campo Grande, Cuiabá, Porto Velho, Manaus, Boa Vista e Belém.
A chuva pode vir de moderada a forte intensidade, com raios e fortes rajadas de vento no Centro-Sul capixaba, incluindo Vitória.

CHUVA NOS PRÓXIMOS DIAS

Na quinta-feira (28), segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o sol fica entre nuvens e chove rápido, no começo do dia, nas regiões Nordeste, Noroeste, Grande Vitória e Extremo Norte.
Na parte Noroeste que faz divisa com Minas Gerais e no Litoral Sul, o céu fica nublado, mas sem chuva. As nuvens aumentam ao longo do dia e há previsão de pancada fraca de chuva, entre a tarde e a noite, na Região Sul e Serrana.
Já a sexta-feira (30), terá muitas nuvens e algumas aberturas de sol, além de chuva rápida em alguns momentos do dia, na Grande Vitória, Sul e Serrana. Nas regiões Norte, Nordeste e Noroeste do Estado, chove rápida pela manhã, com aberturas de nuvens no decorrer do dia. O céu nublado fica, mas não chove na porção Noroeste que faz divisa com Minas Gerais. 

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