Após temporal, estrutura metálica desaba de sobrado em Vitória

Toda a estrutura metálica foi abaixo após o temporal que caiu em Jardim da Penha nesta terça-feira (27)

Conforme apuração do repórter Caique Verli, da TV Gazeta, um compressor de ar-condicionado teria caído em cima da estrutura, que não suportou o peso e caiu. À reportagem, o proprietário também contou que a estrutura metálica embaixo do compressor estava enferrujada, mas que só descobriu isso após o acidente, já que o imóvel estava desocupado.