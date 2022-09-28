Após temporal, estrutura metálica desaba de sobrado em Vitória

Uma estrutura metálica anexada a um prédio no bairro Jardim da Penha, em Vitória, desabou na noite desta terça-feira (27) após o forte temporal que atingiu a cidade. Segundo o proprietário do local, que não quis se identificar, o local estava desocupado nos dois andares – embaixo, ficam pontos comerciais. Não há confirmação de feridos.
Conforme apuração do repórter Caique Verli, da TV Gazeta, um compressor de ar-condicionado teria caído em cima da estrutura, que não suportou o peso e caiu. À reportagem, o proprietário também contou que a estrutura metálica embaixo do compressor estava enferrujada, mas que só descobriu isso após o acidente, já que o imóvel estava desocupado.
De acordo com ele, apesar do ocorrido, não houve danos à residência. O Corpo de Bombeiros foi acionado.
A corporação foi procurada para dar mais detalhes sobre o caso. Se houver retorno, esta matéria será atualizada.