Frente fria: ES recebe mais dois alertas de chuva intensa e vento forte

A chegada de uma frente fria ao Espírito Santo foi reforçada com novos alertas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia na manhã desta sexta-feira (23). O Estado pode enfrentar chuvas intensas e ventos costeiros pelo menos até sábado (24).
O alerta de ventos costeiros vale até as 20h desta sexta-feira (23). São dez cidades citadas pelo instituto.
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Guarapari
- Iconha
- Itapemirim
- Marataízes
- Mimoso do Sul
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
Segundo o Inmet, o alerta amarel, de chuvas intensas, é válido até as 10h deste sábado (24) e abrange 42 cidades do Norte capixaba. Há previsão de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia.
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alto Rio Novo
- Aracruz
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Brejetuba
- Colatina
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Ibiraçu
- Itaguaçu
- Itarana
- Jaguaré
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marilândia
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Serra
- Sooretama
- Vila Pavão
- Vila Valério
FRENTE FRIA DEIXA TEMPO FECHADO NO ESPÍRITO SANTO
Com a chegada da frente fria ao Estado, a previsão é que o tempo fique instável até sábado (24), segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
Ainda nesta sexta-feira (23), a expectativa é que a temperatura durante o dia caia nas regiões Sul, Serrana e Grande Vitória. É esperada chuva fraca e rápida em alguns momentos do dia. Nas regiões Norte e Noroeste, a chuva é menos frequente.
Depois de um sábado (24) com expectativa de chuva e tempo fechado em algumas regiões, o domingo (25) terá um pouco mais de sol ao longo do dia, fazendo com que a temperatura diurna aumente. Não deve chover.