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Tempo instável

Frente fria: ES recebe mais dois alertas de chuva intensa e vento forte

Estado pode enfrentar chuvas intensas e ventos costeiros pelo menos até sábado (24). Dois novos alertas foram emitidos nesta sexta-feira (23) pelo Inmet
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

23 set 2022 às 12:54

Publicado em 23 de Setembro de 2022 às 12:54

ES recebe alertas de chuvas intensas e ventos costeiros
ES recebe alertas de chuvas intensas e ventos costeiros Crédito: Reprodução | Inmet
A chegada de uma frente fria ao Espírito Santo foi reforçada com novos alertas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia na manhã desta sexta-feira (23). O Estado pode enfrentar chuvas intensas e ventos costeiros pelo menos até sábado (24).
O alerta de ventos costeiros vale até as 20h desta sexta-feira (23). São dez cidades citadas pelo instituto.
  1. Alfredo Chaves
  2. Anchieta
  3. Guarapari
  4. Iconha
  5. Itapemirim
  6. Marataízes
  7. Mimoso do Sul
  8. Piúma
  9. Presidente Kennedy
  10. Rio Novo do Sul
Segundo o Inmet, o alerta amarel, de chuvas intensas, é válido até as 10h deste sábado (24) e abrange 42 cidades do Norte capixaba. Há previsão de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia.
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alto Rio Novo
  5. Aracruz
  6. Baixo Guandu
  7. Barra de São Francisco
  8. Boa Esperança
  9. Brejetuba
  10. Colatina
  11. Conceição da Barra
  12. Ecoporanga
  13. Fundão
  14. Governador Lindenberg
  15. Ibiraçu
  16. Itaguaçu
  17. Itarana
  18. Jaguaré
  19. João Neiva
  20. Laranja da Terra
  21. Linhares
  22. Mantenópolis
  23. Marilândia
  24. Montanha
  25. Mucurici
  26. Nova Venécia
  27. Pancas
  28. Pedro Canário
  29. Pinheiros
  30. Ponto Belo
  31. Rio Bananal
  32. Santa Leopoldina
  33. Santa Maria de Jetibá
  34. Santa Teresa
  35. São Domingos do Norte
  36. São Gabriel da Palha
  37. São Mateus
  38. São Roque do Canaã
  39. Serra
  40. Sooretama
  41. Vila Pavão
  42. Vila Valério

FRENTE FRIA DEIXA TEMPO FECHADO NO ESPÍRITO SANTO

Com a chegada da frente fria ao Estado, a previsão é que o tempo fique instável até sábado (24), segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
Ainda nesta sexta-feira (23), a expectativa é que a temperatura durante o dia caia nas regiões Sul, Serrana e Grande Vitória. É esperada chuva fraca e rápida em alguns momentos do dia. Nas regiões Norte e Noroeste, a chuva é menos frequente.
Depois de um sábado (24) com expectativa de chuva e tempo fechado em algumas regiões, o domingo (25) terá um pouco mais de sol ao longo do dia, fazendo com que a temperatura diurna aumente. Não deve chover.

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