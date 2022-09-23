Frente fria: ES recebe mais dois alertas de chuva intensa e vento forte

ES recebe alertas de chuvas intensas e ventos costeiros Crédito: Reprodução | Inmet

A chegada de uma frente fria ao Espírito Santo foi reforçada com novos alertas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia na manhã desta sexta-feira (23). O Estado pode enfrentar chuvas intensas e ventos costeiros pelo menos até sábado (24).

O alerta de ventos costeiros vale até as 20h desta sexta-feira (23). São dez cidades citadas pelo instituto.

Alfredo Chaves

Anchieta

Guarapari

Iconha

Itapemirim

Marataízes

Mimoso do Sul

Piúma

Presidente Kennedy

Rio Novo do Sul



Segundo o Inmet, o alerta amarel, de chuvas intensas, é válido até as 10h deste sábado (24) e abrange 42 cidades do Norte capixaba. Há previsão de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia.

Afonso Cláudio

Água Doce do Norte

Águia Branca

Alto Rio Novo

Aracruz

Baixo Guandu

Barra de São Francisco

Boa Esperança

Brejetuba

Colatina

Conceição da Barra

Ecoporanga

Fundão

Governador Lindenberg

Ibiraçu

Itaguaçu

Itarana

Jaguaré

João Neiva

Laranja da Terra

Linhares

Mantenópolis

Marilândia

Montanha

Mucurici

Nova Venécia

Pancas

Pedro Canário

Pinheiros

Ponto Belo

Rio Bananal

Santa Leopoldina

Santa Maria de Jetibá

Santa Teresa

São Domingos do Norte

São Gabriel da Palha

São Mateus

São Roque do Canaã

Serra

Sooretama

Vila Pavão

Vila Valério



FRENTE FRIA DEIXA TEMPO FECHADO NO ESPÍRITO SANTO

Ainda nesta sexta-feira (23), a expectativa é que a temperatura durante o dia caia nas regiões Sul, Serrana e Grande Vitória. É esperada chuva fraca e rápida em alguns momentos do dia. Nas regiões Norte e Noroeste, a chuva é menos frequente.