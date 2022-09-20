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Chuva de novo

Primavera começa com chegada de nova frente fria ao Espírito Santo

Tempo fecha na quinta-feira (22) na Região Sul e em todo o Estado a partir de sexta-feira (23), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

20 set 2022 às 07:04

Publicado em 20 de Setembro de 2022 às 07:04

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Primavera começa com chegada de nova frente fria ao Espírito Santo Crédito: Vitor Jubini
A primavera vai começar com a chegada de uma frente fria no Espírito Santo. Como antecipado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo fecha nesta quinta-feira (22) na Região Sul e em todo o Estado a partir de sexta-feira (23).
O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) destaca que na quarta-feira (21), último dia do inverno no Hemisfério Sul, o tempo segue aberto no Espírito Santo por conta da atuação do ar seco associado a um sistema de alta pressão. O vento sopra de moderada à forte intensidade pelo trecho litorâneo.
Primavera começa com chegada de nova frente fria ao Espírito Santo
Na quinta-feira (22), a primavera começa com o céu aberto pelo Estado ao longo do dia, mas a aproximação de uma frente fria pode provocar chuva a partir da noite, em trechos das regiões Sul e Serrana. O vento sopra com moderada a forte intensidade pelo litoral, com chance de rajadas entre o Litoral Sul e o Metropolitano.
A sexta-feira (23) será de mudança no tempo em todo o Estado devido à passagem da frente fria. A temperatura diurna cai por todas as regiões capixabas, com chuva em alguns momentos nas regiões Sul, Serrana, Grande Vitória e Nordeste. Nas regiões Norte e Noroeste a chuva será menos frequente. O vento segue acelerado no litoral com moderada à forte intensidade.
No sábado (24), o sol aparece entre muitas nuvens pelo Estado e as temperaturas diminuem mais. São esperadas apenas chuvas fracas em alguns momentos pelas regiões Norte e Nordeste.

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