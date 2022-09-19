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Semana no ES começa com sol, mas deve chover nos próximos dias

Previsão do Incaper mostra que os próximos dias serão de sol e tempo aberto, já o portal Climatempo alerta para chuva a partir do meio da semana
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

19 set 2022 às 07:36

Publicado em 19 de Setembro de 2022 às 07:36

Um dia chuvoso no Parque da Fonte Grande em Vitória. CHuva, nublado, tempo fechado
Um dia chuvoso no Parque da Fonte Grande em Vitória Crédito: Vitor Jubini
A chuva dará uma trégua neste início de semana no Espírito Santo, mas segundo o portal Climatempo, o tempo ficará instável novamente no meio da semana. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta que há previsão de chuva com trovoadas isoladas.
Nesta segunda-feira (19), o tempo fica com poucas nuvens em todo o Estado, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), devido à atuação do ar seco associado a um sistema de alta pressão atmosférica.
Não há previsão de chuva e o vento sopra com moderada intensidade no trecho litorâneo. As temperaturas mínimas seguem amenas, com risco de geada nos trechos mais altos do Estado.
O ar seco associado ao sistema de alta pressão mantém o tempo aberto na terça-feira (20). Quase nenhuma nuvem se forma na metade sul do Estado, inclusive na Grande Vitória. O vento sopra com moderada intensidade pelo litoral, com chance de rajada entre o Litoral Sul e o Metropolitano.

MUDANÇA NO TEMPO

O portal Climatempo informa que as condições climáticas podem mudar a partir de quarta-feira (21) e que o inverno, previsto para terminar na quinta-feira (22), terminará com chuva na maior parte do país.
Até quinta-feira, segundo o portal, há o risco de tempestades nos três estados do Sul do país, na Região Centro-Oeste e no Norte, em especial nos estados de Rondônia, Acre e Amazonas. A chuva também vem com forte intensidade, raios e rajadas de vento no Rio De Janeiro, Sul do Espírito Santo e Minas Gerais.
A previsão do Inmet mostra que o tempo fica instável na quarta-feira (21) na Região Sul, em quase todo o Estado, com exceção do Extremo Norte, na quinta-feira (22), e um pouco encoberto na Grande Vitória na sexta-feira (23).

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