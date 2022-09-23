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Instabilidade

Com chegada de frente fria, veja como fica o tempo no fim de semana no ES

Após alerta de impactos no tempo por conta da chegada de frente fria ao Espírito Santo, instituto prevê aumento nas temperaturas e sol no domingo (25)
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

23 set 2022 às 06:51

Publicado em 23 de Setembro de 2022 às 06:51

Mestre Álvaro coberto em dia de tempo fechado em Vitória
Mestre Álvaro coberto em dia de tempo fechado em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
A frente fria prevista para atingir o Espírito Santo chegou e a sexta-feira (23) começou com tempo encoberto em algumas localidades capixabas, incluindo a Grande Vitória. A previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) mostra que a instabilidade deve continuar até sábado (24). 
O tempo seguirá fechado em todo o Estado nesta sexta-feira (23) devido à passagem da frente fria. A temperatura diurna cai nas regiões Sul, Serrana e Grande Vitória, e é esperada chuva fraca e rápida em alguns momentos do dia. Nas regiões Norte e Noroeste, a chuva é menos frequente. O vento segue acelerado no litoral, de moderada à forte intensidade. 
No sábado (24), o sol aparece entre muitas nuvens pelo Estado e as temperaturas continuam em declínio. É esperada chuva apenas nas regiões Norte e Nordeste, de forma fraca e em alguns momentos do dia. 
O domingo (25) terá um pouco mais de sol ao longo do dia, fazendo com que a temperatura diurna aumente. Não há expectativa de chuva.

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