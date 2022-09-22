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ES recebe alertas de tempestade, granizo e ventos de até 100 km/h

Mudança no tempo ocorre devido a uma frente fria prevista pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para atingir o Estado nesta semana
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

22 set 2022 às 12:15

Publicado em 22 de Setembro de 2022 às 12:15

ES recebe dois alertas de tempestade, granizo e ventos de até 100 km/h Crédito: Inmet
O Espírito Santo recebeu dois alertas de tempestades válidos até sexta-feira (23). O laranja, de perigo, compreende cidades da Grande Vitória e regiões Sul e Serrana. Já o amarelo, de perigo potencial, vale para municípios do Norte e Noroeste. No início da semana, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) havia previsto a chegada de uma frente fria ao Estado
Nas 46 cidades em laranja, pode chover entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia. Os ventos ficam entre 60 e 100 km/h, com possibilidade de queda de granizo. Há o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.
Nos 33 municípios em amarelo, a chuva fica entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, os ventos oscilam entre 40 e 60 km/h e também pode ocorrer queda de granizo. O risco é baixo para o corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.
Confira abaixo as cidades em amarelo e laranja:
Municípios em laranja:
  1. Alegre
  2. Alfredo Chaves
  3. Anchieta
  4. Apiacá
  5. Atílio Vivacqua
  6. Baixo Guandu
  7. Bom Jesus do Norte
  8. Brejetuba
  9. Cachoeiro de Itapemirim
  10. Cariacica
  11. Castelo
  12. Conceição do Castelo
  13. Divino de São Lourenço
  14. Domingos Martins
  15. Dores do Rio Preto
  16. Fundão
  17. Guaçuí
  18. Guarapari
  19. Ibatiba
  20. Ibitirama
  21. Iconha
  22. Irupi
  23. Itaguaçu
  24. Itapemirim
  25. Itarana
  26. Iúna
  27. Jerônimo Monteiro
  28. Laranja da Terra
  29. Marataízes
  30. Marechal Floriano
  31. Mimoso do Sul
  32. Muniz Freire
  33. Muqui
  34. Piúma
  35. Presidente Kennedy
  36. Rio Novo do Sul
  37. Santa Leopoldina
  38. Santa Maria de Jetibá
  39. Santa Teresa
  40. São José do Calçado
  41. Serra
  42. Vargem Alta
  43. Venda Nova do Imigrante
  44. Viana
  45. Vila Velha
  46. Vitória
Municípios em amarelo:
  1. Água Doce do Norte
  2. Águia Branca
  3. Alto Rio Novo
  4. Aracruz
  5. Baixo Guandu
  6. Barra de São Francisco
  7. Boa Esperança
  8. Colatina
  9. Ecoporanga
  10. Fundão
  11. Governador Lindenberg
  12. Ibiraçu
  13. Itaguaçu
  14. Jaguaré
  15. João Neiva
  16. Linhares
  17. Mantenópolis
  18. Marilândia
  19. Montanha
  20. Mucurici
  21. Nova Venécia
  22. Pancas
  23. Pinheiros
  24. Ponto Belo
  25. Rio Bananal
  26. Santa Teresa
  27. São Domingos do Norte
  28. São Gabriel da Palha
  29. São Mateus
  30. São Roque do Canaã
  31. Sooretama
  32. Vila Pavão
  33. Vila Valério
ES recebe alertas de tempestade, granizo e ventos de até 100 km por hora

Orientações do Inmet

- Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda);
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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