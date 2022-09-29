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Avisos do Inmet

Frente fria: ES recebe alerta de perigo para chuva e grande acumulado

Chuva no Espírito Santo ocorre devido a uma frente fria que chega ao Estado nesta quinta-feira (29), conforme a previsão do portal Climatempo
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

29 set 2022 às 11:52

Publicado em 29 de Setembro de 2022 às 11:52

Frente fria: ES recebe alerta de perigo para chuva e grande acumulado
Frente fria: ES recebe alerta de perigo para chuva e grande acumulado Crédito: Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas amarelos, de perigo potencial, para chuva intensa e grande acumulado. O portal Climatempo destacou que o tempo instável é provocado pela nova frente fria que atinge o Estado nesta quinta-feira (29).
O alerta de chuva intensa compreende 43 cidades das regiões Metropolitana, Norte e Noroeste. A validade é até as 10h desta sexta-feira (30). Pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e os ventos chegarem a 60 km/h.
  1. Água Doce do Norte
  2. Águia Branca
  3. Alto Rio Novo
  4. Aracruz
  5. Baixo Guandu
  6. Barra de São Francisco
  7. Boa Esperança
  8. Cariacica
  9. Colatina
  10. Conceição da Barra
  11. Ecoporanga
  12. Fundão
  13. Governador Lindenberg
  14. Ibiraçu
  15. Itaguaçu
  16. Itarana
  17. Jaguaré
  18. João Neiva
  19. Laranja da Terra
  20. Linhares
  21. Mantenópolis
  22. Marilândia
  23. Montanha
  24. Mucurici
  25. Nova Venécia
  26. Pancas
  27. Pedro Canário
  28. Pinheiros
  29. Ponto Belo
  30. Rio Bananal
  31. Santa Leopoldina
  32. Santa Maria de Jetibá
  33. Santa Teresa
  34. São Domingos do Norte
  35. São Gabriel da Palha
  36. São Mateus
  37. São Roque do Canaã
  38. Serra
  39. Sooretama
  40. Vila Pavão
  41. Vila Valério
  42. Vila Velha
  43. Vitória
Já o segundo alerta, de perigo potencial para acumulado de chuva, compreende 40 cidades das regiões Metropolitana, Sul e Serrana, valendo até as 11h desta sexta-feira (30). A chuva fica entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, sendo baixo o risco de alagamentos e pequenos deslizamentos em áreas de risco.
  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Atílio Vivacqua
  7. Bom Jesus do Norte
  8. Brejetuba
  9. Cachoeiro de Itapemirim
  10. Cariacica
  11. Castelo
  12. Conceição do Castelo
  13. Divino de São Lourenço
  14. Domingos Martins
  15. Dores do Rio Preto
  16. Guaçuí
  17. Guarapari
  18. Ibatiba
  19. Ibitirama
  20. Iconha
  21. Irupi
  22. Itapemirim
  23. Iúna
  24. Jerônimo Monteiro
  25. Marataízes
  26. Marechal Floriano
  27. Mimoso do Sul
  28. Muniz Freire
  29. Muqui
  30. Piúma
  31. Presidente Kennedy
  32. Rio Novo do Sul
  33. Santa Leopoldina
  34. São José do Calçado
  35. Serra
  36. Vargem Alta
  37. Venda Nova do Imigrante
  38. Viana
  39. Vila Velha
  40. Vitória

Orientações do Inmet

- Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
- Evite enfrentar o mau tempo.
- Observe alteração nas encostas.
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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