Calor aumenta no ES e Vitória deve ter até 5 graus acima da média

Há previsão de chuvas isoladas, mas as temperaturas seguirão altas em todo o território capixaba

O calor não deve dar trégua no Espírito Santo, que deve registrar com temperaturas até 4ºC acima da média para março, segundo a Climatempo. A previsão é de 33°C a 36°C em Vitória até o próximo domingo (17) — que deve ser o dia mais quente com temperatura máxima de 35°C. A temperatura na Capital deve ficar de 2°C a 5°C acima da média para este mês.

De acordo com cálculos oficiais do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a média da temperatura máxima em março na Capital é de 31,4°C, sendo a terceira mais alta do ano. A média climatológica da temperatura máxima para fevereiro foi de 32°C, também a mais alta do ano.

Nesta sexta-feira (15), o ar seco e quente se espalha mais sobre o Sudeste e chega ao Estado deixando o tempo firme, com sol e sem previsão de chuva e também mais quente. O fim de semana também será com muito sol e calor. No domingo pode chover rapidamente no extremo norte capixaba.

Na quarta-feira (13), o Inmet registrou 32,7°C em Marilândia, 32,5°C em Alegre, 32,4°C em Ecoporanga, 31,6°C em São Mateus e 31,3° C em Alfredo Chaves. Estas foram as maiores temperaturas no Espírito Santo.

A previsão da Climatempo para Vitória é de 33°C nesta quinta (14). O calor deve seguir até segunda-feira (18), onde a previsão é 35°C. O recorde de calor em Vitória para este ano é de 38º C, registrado 28 de fevereiro.

