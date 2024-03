Após fortes chuvas, confira como fica o tempo no ES no fim de semana

Segundo o Incaper, Estado terá sol entre nuvens e chuva em todas as regiões neste sábado e Climatempo alerta para risco enchentes; confira a previsão para sua região

Após as fortes chuvas que atingiram a Grande Vitória na noite desta sexta-feira (1°), o tempo vai continuar instável em todo o Espírito Santo durante o fim de semana. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) , neste sábado (2), o sol aparece entre nuvens, com previsão de chuva em todo o Estado.

De acordo com o Incaper, na Região Serrana , os termômetros registram a temperatura mais baixa do Estado: 18 °C, enquanto nas Regiões Norte e Noroeste, o calor pode chegar aos 35 °C.

Já o domingo (3) será de sol entre nuvens e chuva fraca, principalmente no extremo Norte do Estado. Segundo o Incaper, no domingo, não há previsão de chuva nas demais regiões do Espírito Santo, onde os termômetros chegam aos 31 °C na Grande Vitória, aos 32 °C na Região Sul e aos 30 °C na Região Serrana.

Já na Região Norte, sol entre nuvens e chuva fraca ditam o domingo, que pode ter temperaturas entre 24 °C e 35 °C. No Noroeste do Estado, mais sensação de calor: mínima de 27 °C e máxima de 35 °C. No Nordeste do Estado, sol entre nuvens e chuva fraca, com termômetros entre 25 °C e 33 °C.