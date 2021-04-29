Alerta de chuvas para 41 cidades do Espírito Santo

Novo aviso de chuvas está valendo no Estado Crédito: Vitor Jubini | Arquivo

Um novo alerta foi divulgado pelo (Inmet) nesta quinta-feira (29), desta vez colocando 41 municípios capixabas na rota das chuvas, cinco a menos do que o aviso publicado nesta quarta-feira (28) . As novidades são as cidades de Apiacá, Atílio Vivácqua, Conceição da Barra, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, Marataízes, Mimoso do Sul, Muqui, Pedro Canário, Pinheiros, Presidente Kennedy e São Mateus.

Deixaram de constar na listagem divulgada pelo Inmet os municípios de Afonso Cláudio, Águia Branca, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Brejetuba, Conceição do Castelo, Governador Lindenberg, Itaguaçu, Itarana, Laranja da Terra, Nova Venécia, Pancas, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São Roque do Canaã, Venda Nova do Imigrante e Vila Valério.

Apesar do aviso, as chuvas esperadas estão entre 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. Na prática, isso significa que as chuvas esperadas não são tão fortes, o que indica baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, nas cidades elencadas pelo instituto à princípio, mas potencial de perigo por acúmulo de água no período de 24 horas ou mais.

Para evitar maiores danos, o Inmet recomenda as pessoas não enfrentem o mau tempo, observem qualquer alteração nas encostas, evitem usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante a chuva e fiquem atento aos alertas da Defesa Civil.

Segundo o meteorologista Hugo Ramos, do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) , a partir desta terça-feira (27) a nebulosidade já começa a aumentar e isso vai contribuir para a queda das temperaturas máximas. O ar frio, trazido pelo vento sul, chega ao Estado nesta quinta-feira (29).

"O acumulado de chuva é a chuva resultante, a quantidade em função do tempo, o que difere de intensidade de chuva. A intensidade, pela nossa classificação, diz que até 2,5 mm de chuva por hora é chuva fraca; de 2,5 mm até 10 mm é moderada, entre 10 mm até 50 mm é forte; 50 mm ou mais por hora é chuva excepcional. O acumulado total pode ocorrer independente da intensidade, sendo o somatório da chuva em 24h", explica.

VEJA A LISTA DE MUNICÍPIOS CITADOS NO ALERTA DO INMET:

COMO FUNCIONA A MEDIÇÃO DA CHUVA

A medida usada para medir o volume da chuva é milímetros por metro quadrado. Basta imaginar um quadrado de um metro por um metro com um litro de água dentro. O líquido vai subir até a marca de 1 mm. Claramente explicando, um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo: se choveu 50 mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado.

A unidade de medida utilizada para verificar os acumulados de chuva é o milímetro Crédito: Samar Meteorologia

O período da chuva também é importante. Chover 50 litros de água durante um dia inteiro pode ter um impacto menor do que chover a mesma quantidade de uma vez só, somente em uma hora.

E como podemos medir a chuva em uma cidade grande? Equipamentos chamados de pluviômetros, que estão espalhados por vários pontos, vão indicar o quanto choveu — e somente esses dados vão permitir as comparações das quantidades de chuva por dia, mês e ano.

PREVISÃO DO TEMPO

Para esta sexta-feira (30) é possível esperar, de acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), instabilidade do tempo em grande parte do Espírito Santo e as temperaturas seguem amenas em todas as regiões.