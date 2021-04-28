Inmet emite aviso de chuvas para 46 municípios do Espírito Santo

Inmet emite aviso de acumulado de chuva no ES Crédito: Vitor Jubini

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um alerta de acumulado de chuva válido para 46 municípios capixabas a partir das 11h desta quarta-feira (28). Na prática, isso significa que as chuvas esperadas não são tão fortes — estão entre 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia — o que indica baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, nas cidades elencadas pelo instituto à princípio, mas potencial de perigo por acúmulo de água no período de 24 horas ou mais.

Para evitar maiores danos, o Inmet recomenda as pessoas não enfrentem o mau tempo, observem qualquer alteração nas encostas, evitem usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante a chuva e fiquem atento aos alertas da Defesa Civil.

Segundo o meteorologista Hugo Ramos, do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) , a partir desta terça-feira (27) a nebulosidade já começa a aumentar e isso vai contribuir para a queda das temperaturas máximas. O ar frio, trazido pelo vento sul, chega ao Estado nesta quinta-feira (29).

"O acumulado de chuva é a chuva resultante, a quantidade em função do tempo, o que difere de intensidade de chuva. A intensidade, pela nossa classificação, diz que até 2,5 mm de chuva por hora é chuva fraca; de 2,5 mm até 10 mm é moderada, entre 10 mm até 50 mm é forte; 50 mm ou mais por hora é chuva excepcional. O acumulado total pode ocorrer independente da intensidade, sendo o somatório da chuva em 24h", explica.

VEJA A LISTA DE MUNICÍPIOS CITADOS NO ALERTA DO INMET:

COMO FUNCIONA A MEDIÇÃO DA CHUVA

A medida usada para medir o volume da chuva é milímetros por metro quadrado. Basta imaginar um quadrado de um metro por um metro com um litro de água dentro. O líquido vai subir até a marca de 1 mm. Claramente explicando, um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo: se choveu 50 mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado.

A unidade de medida utilizada para verificar os acumulados de chuva é o milímetro Crédito: Samar Meteorologia

O período da chuva também é importante. Chover 50 litros de água durante um dia inteiro pode ter um impacto menor do que chover a mesma quantidade de uma vez só, somente em uma hora.

E como podemos medir a chuva em uma cidade grande? Equipamentos chamados de pluviômetros, que estão espalhados por vários pontos, vão indicar o quanto choveu — e somente esses dados vão permitir as comparações das quantidades de chuva por dia, mês e ano.

PREVISÃO DO TEMPO

Para esta quinta-feira (29) é possível esperar, de acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), instabilidade do tempo em grande parte do Espírito Santo. O sol aparece entre algumas nuvens e chove, em alguns momentos do dia, em todo o Estado. As temperaturas seguem amenas em todas as regiões.

A Grande Vitória deverá registrar variação térmica entre 21°C e 27°C. Já nas áreas altas da Região Sul, é possível esperar mínima de 15 °C e máxima de 21 °C.