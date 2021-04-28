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Sinal de atenção

Inmet emite aviso de chuvas para 46 municípios do Espírito Santo

Com sinal de atenção, as chuvas esperadas estão entre 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, o que indica baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 16:29

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

28 abr 2021 às 16:29
Chuva em Vitória surpreende capixabas nesta segunda-feira (19)
Inmet emite aviso de acumulado de chuva no ES Crédito: Vitor Jubini
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um alerta de acumulado de chuva válido para 46 municípios capixabas a partir das 11h desta quarta-feira (28). Na prática, isso significa que as chuvas esperadas  não são tão fortes — estão entre 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia — o que indica baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, nas cidades elencadas pelo instituto à princípio, mas potencial de perigo por acúmulo de água no período de 24 horas ou mais.
Para evitar maiores danos, o Inmet recomenda as pessoas não enfrentem o mau tempo, observem qualquer alteração nas encostas, evitem usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante a chuva e fiquem atento aos alertas da Defesa Civil.
O alerta de chuvas vem junto à previsão de quedas de temperatura no Estado, com a chegada de uma frente fria ainda nesta semana, trazendo nebulosidade, vento e umidade. Nas áreas mais altas do Estado, na Região Serrana, a temperatura mínima pode atingir os 9 °C na quinta-feira (29).
Segundo o meteorologista Hugo Ramos, do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a partir desta terça-feira (27) a nebulosidade já começa a aumentar e isso vai contribuir para a queda das temperaturas máximas. O ar frio, trazido pelo vento sul, chega ao Estado nesta quinta-feira (29).
"O acumulado de chuva é a chuva resultante, a quantidade em função do tempo, o que difere de intensidade de chuva. A intensidade, pela nossa classificação, diz que até 2,5 mm de chuva por hora é chuva fraca; de 2,5 mm até 10 mm é moderada, entre 10 mm até 50 mm é forte; 50 mm ou mais por hora é chuva excepcional. O acumulado total pode ocorrer independente da intensidade, sendo o somatório da chuva em 24h", explica.

VEJA A LISTA DE MUNICÍPIOS CITADOS NO ALERTA DO INMET:

  1. Afonso Cláudio
  2. Águia Branca
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Aracruz
  6. Baixo Guandu
  7. Barra de São Francisco
  8. Brejetuba
  9. Cachoeiro de Itapemirim
  10. Cariacica
  11. Castelo
  12. Colatina
  13. Conceição do Castelo
  14. Domingos Martins
  15. Fundão
  16. Governador Lindenberg
  17. Guarapari
  18. Ibiraçu
  19. Iconha
  20. Itaguaçu
  21. Itapemirim
  22. Itarana
  23. João Neiva
  24. Laranja da Terra
  25. Linhares
  26. Marechal Floriano
  27. Marilândia
  28. Nova Venécia
  29. Pancas
  30. Piúma
  31. Rio Bananal
  32. Rio Novo do Sul
  33. Santa Leopoldina
  34. Santa Maria de Jetibá
  35. Santa Teresa
  36. Serra
  37. Sooretama
  38. São Domingos do Norte
  39. São Gabriel da Palha
  40. São Roque do Canaã
  41. Vargem Alta
  42. Venda Nova do Imigrante
  43. Viana
  44. Vila Valério
  45. Vila Velha
  46. Vitória

COMO FUNCIONA A MEDIÇÃO DA CHUVA

A medida usada para medir o volume da chuva é milímetros por metro quadrado. Basta imaginar um quadrado de um metro por um metro com um litro de água dentro. O líquido vai subir até a marca de 1 mm. Claramente explicando, um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo: se choveu 50 mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado.
A unidade de medida utilizada para verificar os acumulados de chuva é o milímetro
A unidade de medida utilizada para verificar os acumulados de chuva é o milímetro Crédito: Samar Meteorologia
O período da chuva também é importante. Chover 50 litros de água durante um dia inteiro pode ter um impacto menor do que chover a mesma quantidade de uma vez só, somente em uma hora.
E como podemos medir a chuva em uma cidade grande? Equipamentos chamados de pluviômetros, que estão espalhados por vários pontos, vão indicar o quanto choveu — e somente esses dados vão permitir as comparações das quantidades de chuva por dia, mês e ano.

PREVISÃO DO TEMPO

Para esta quinta-feira (29) é possível esperar, de acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), instabilidade do tempo em grande parte do Espírito Santo. O sol aparece entre algumas nuvens e chove, em alguns momentos do dia, em todo o Estado. As temperaturas seguem amenas em todas as regiões. 
A Grande Vitória deverá registrar variação térmica entre 21°C e 27°C. Já nas áreas altas da Região Sul, é possível esperar mínima de 15 °C e máxima de 21 °C.
A sexta-feira (30) continua com previsão de tempo instável em todo o Espírito Santo e as temperaturas seguem amenas em todas as regiões.

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