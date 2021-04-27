Frio chega ao ES na quinta-feira e termômetros podem marcar 9 °C

Abril promete terminar com frio e chuva no Espírito Santo Crédito: Vitor Jubini

nesta semana o capixaba já vai poder tirar a roupa de frio do armário. já começa a mudar o tempo no Estado capixaba, trazendo nebulosidade, vento, chuva e umidade. No entanto, o frio tem previsão de chegar nesta quinta-feira (29). Nas áreas mais altas do Estado, na Região Serrana, a temperatura mínima pode atingir os 9 °C. A chegada do inverno está marcada apenas para a metade de junho, mas Prevista para chegar ao Espírito Santo nesta terça-feira (27), a frente fria que está em atuação no Brasil já começa a mudar o tempo no Estado capixaba, trazendo nebulosidade, vento, chuva e umidade. No entanto, o frio tem previsão de chegar nesta quinta-feira (29).

O ar frio, trazido pelo vento sul, chega ao Estado nesta quinta-feira (29). Segundo o meteorologista Hugo Ramos, do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper ), a partir desta terça-feira (27) a nebulosidade já começa a aumentar e isso vai contribuir para a queda das temperaturas máximas.

"Hoje (terça) ainda não é uma forte diminuição na temperatura, mas a temperatura de hoje já é menor que a de ontem. Hoje o vento sul já refresca um pouco mais o ar. Já a partir da tarde de quinta-feira teremos o efeito de um ar um pouco mais frio", afirma.

"Na quinta-feira (29) e ao longo do fim de semana teremos manhãs um pouco mais geladas e tardes também. Ao longo do dia, não deve esquentar tanto e o vento sul vai contribuir para a sensação térmica de mais frio" Hugo Ramos - Meteorologista do Incaper

CHUVA

O aumento da umidade também deve trazer chuva ao longo do dia, principalmente no final da tarde. Os maiores acumulados devem acontecer no sul do Espírito Santo.

"Amanhã (28) e quinta-feira (29) as chuvas serão mais contínuas. Nesta época do ano, não esperamos mais tanto volume de chuva. No entanto, podemos ter chuva acima de 30 mm na metade sul do Estado ao longo de dois ou três dias. Sendo que nesse período chove um pouco, para, chove de novo. Essa umidade, no final da tarde, pode ser que resulte em tempestade nas áreas mais serranas, nas áreas de encostas", explica o meteorologista.

VEM MAIS FRIO POR AÍ

Cidades como Colatina Cachoeiro de Itapemirim , onde as temperaturas costumam ser sempre elevadas, podem ter uma queda maior de temperatura nos próximos dias. "Em Vitória a temperatura deve cair uns 8 graus. Mas se considerarmos Colatina e Cachoeiro, regiões onde as temperaturas normalmente são mais altas, as temperaturas podem cair um pouco mais", afirma Ramos.

Já a temperatura mais baixa da semana deve ser registrada nas partes mais altas da Região Serrana. "Esperamos nos próximos dias na ordem de 9 °C nas áreas mais altas", especula.

E como o inverno ainda nem chegou, o capixaba pode esperar temperaturas ainda mais baixas ao longo dos próximos meses. O meteorologista do Incaper garante que para os próximos eventos de friagem, podemos ter temperaturas ainda mais baixas.