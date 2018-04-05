Há 50 anos pescador morreu após Kombi cair da Ponte de Camburi

Com Ponte de Camburi quebrada, kombi caiu dentro do mar e matou uma pessoa em 1968 Crédito: Arquivo / AG

Já se passaram meio século e talvez você nem saiba, mas no final da década de 1960 um carro despencou da Ponte de Camburi, em Vitória, deixando uma pessoa morta e três feridas. Tudo porque o local estava sem sinalização. O episódio aconteceu há exatos 50 anos, em 5 de abril de 1968.

Naquela época, a Ponte de Camburi era conhecida como "a Ponte Que Caiu" , tudo porque parte da estrutura cedeu em dezembro de 1967, um ano após a inauguração da estrutura.

Quatro meses depois, em abril de 1968, o local ainda não tinha qualquer aviso de que não era permitido transitar por ali. Sem saber da obstrução no caminho, um motorista que seguia de Guarapari para Linhares, acompanhado de mais três pessoas, acabou caindo com o veículo dentro da água.

"A falta de sinalização advertindo aos motoristas a obstrução do tráfego pelo desabamento da ponte, na região que liga Praia do Canto a Camburi, foi a causa do desastre ocorrido ontem de madrugada, quando uma Kombi, com quatro passageiros a bordo, projetou-se ao ar, matando um de seus ocupantes e ferindo os outros três. O veículo ficou inutilizado, sendo retirado com a ajuda de um guincho", diz parte da matéria publicada no jornal A Gazeta da época.

O pescador Antonio Jorge morreu no acidente. Os outros três passageiros da kombi foram salvos por um pescador, que morava perto da ponte, e usou uma canoa para tirar os homens a água. Matéria do jornal A Gazeta de 5 de abril de 1968 explica como tudo aconteceu.

Por não ter vindo a Vitória há muito tempo, o senhor Nelson Serrute, dirigindo uma Kombi de sua propriedade, resolveu passar pela Praia de Camburi com seu veículo após fazer viagem normal entre Guarapari e nossa capital. Ao passar pela Praia do Canto tomou a ponte que ligava esta ao Pontal de Camburi sem saber que a mesma estava com uma parte ruída. Sem uma sinalização, entrou na mesma e se projetou no mar. Trecho da reportagem do jornal A Gazeta de 5 de abril de 1968

na ocasião, o jornal cobrou providências e alertou para o perigo de novos acidentes: " O local ainda poderá ser palco de outros acidentes graves, acaso o setor responsável não isole a ponte com uma cerca. Aliás, a imprensa já fez essa notificação e não sabemos por que motivo ainda não foi feia ali uma cerca ou posto um sinal de PERIGO."

CURIOSIDADES

- A ponte foi construída pela Vale do Rio Doce, que também asfaltou Camburi, e servia de caminho para ônibus com funcionários e materiais para a empresa. Tempos depois, outra ponte foi erguida e, posteriormente, duplicada

Ponte de Camburi caiu em 1967 Crédito: A Gazeta

- A Ponte de Camburi, na verdade, tem dois nomes, porque é uma em cada sentido. A Ponte Ceciliano Abel de Almeida deu lugar a que desabou em 1967. Ela foi reerguida em 1969, segundo informações encontradas no site da Prefeitura de Vitória, e reformada nos anos de 1987 e 2007. A outra Ponte é a Petrônio Portela, que liga o continente à ilha de Vitória, no sentido Jardim da Penha  Praia do Canto. Ela também foi reformada em 2007.

- Durante algum tempo, era comum entre os moradores de Vitória a expressão 'Vá para a ponte que caiu...', como forma de gozação e uma referência à queda da Ponte de Camburi em 1967