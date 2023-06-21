Zanin fala na Constituição para afastar rótulo de advogado de Lula

Em seu discurso inicial aos senadores, antes de se iniciarem a etapa das perguntas, Zanin se defendeu de ser chamado de termos como "advogado pessoal" e "advogado de luxo".

Advogado Cristiano Zanin, indicado ao STF pelo presidente Lula, em sabatina no Senado Crédito: Lula Marques/Agência Brasil

"Sou advogado. Alguns me rotulam como advogado pessoal, porque lutei contra interesses pessoais, sempre respeitando as leis brasileiras e a Constituição", afirmou.

"Também me classificam como advogado de luxo, porque defendi, estritamente com base nas leis brasileiras, causas empresariais de agentes institucionais importantes para a economia e que empregam milhares de pessoas. Ainda me chamam de advogado de ofício, como se fosse um demérito."

"Repito sempre que procurei desempenhar minha função lutando com maestria acreditando no que é mais caro para qualquer profissional do direito: a Justiça", disse o advogado indicado por Lula.

Zanin é amigo pessoal de Lula e advogou para ele em processos da Operação Lava Jato , mas também tem um histórico de atuação como representante jurídico de grandes empresas e de outros políticos.