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Indicado ao STF

Zanin fala na Constituição para afastar rótulo de advogado de Lula

Defensor do atual presidente na Lava Jato se defende em sabatina do Senado de ser chamado de "advogado pessoal"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 jun 2023 às 12:50

Publicado em 21 de Junho de 2023 às 12:50

SÃO PAULO E BRASÍLIA - Com perspectiva de uma aprovação sem percalços, o Senado iniciou na manhã desta quarta-feira (21) a sabatina de Cristiano Zanin, 47, primeiro indicado do presidente Lula (PT) para uma vaga no STF (Supremo Tribunal Federal).
Em seu discurso inicial aos senadores, antes de se iniciarem a etapa das perguntas, Zanin se defendeu de ser chamado de termos como "advogado pessoal" e "advogado de luxo".
Advogado Cristiano Zanin, indicado ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em sabatina no Senado
Advogado Cristiano Zanin, indicado ao STF pelo presidente Lula, em sabatina no Senado Crédito: Lula Marques/Agência Brasil
"Sou advogado. Alguns me rotulam como advogado pessoal, porque lutei contra interesses pessoais, sempre respeitando as leis brasileiras e a Constituição", afirmou.
"Também me classificam como advogado de luxo, porque defendi, estritamente com base nas leis brasileiras, causas empresariais de agentes institucionais importantes para a economia e que empregam milhares de pessoas. Ainda me chamam de advogado de ofício, como se fosse um demérito."
"Repito sempre que procurei desempenhar minha função lutando com maestria acreditando no que é mais caro para qualquer profissional do direito: a Justiça", disse o advogado indicado por Lula.
Zanin é amigo pessoal de Lula e advogou para ele em processos da Operação Lava Jato, mas também tem um histórico de atuação como representante jurídico de grandes empresas e de outros políticos.
A proximidade com o presidente levantou críticas à indicação entre opositores e em círculos do mundo jurídico, mas o advogado tem a aprovação de ministros do STF e de grande parcela de políticos.

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