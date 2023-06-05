Quem é Cristiano Zanin e por que indicação ao STF é controversa

O advogado Cristiano Zanin Martins, indicado pelo presidente Lula para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), não tinha experiência em direito penal quando assumiu a defesa do petista nos casos da operação Lava Jato.
Formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), Zanin era especializado em Direito Processual e atuava em Direito Empresarial, especialmente em disputas complexas e grandes casos de recuperação judicial.
Suas vitórias na defesa de Lula, no entanto, o projetaram como um dos principais nomes da advocacia brasileira nos últimos cinco anos.
No vídeo acima, nossa repórter Letícia Mori explica como Zanin virou um dos homens de confiança de Lula e por que sua indicação ao STF é tão controversa.