Zanin atende Moraes e marca dia extra para julgamento de Bolsonaro

A nova sessão será realizada na quinta-feira (11), das 9 horas às 19 horas, pela Primeira Turma do STF

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 17:52

BRASÍLIA - O ministro Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), atendeu ao pedido do ministro Alexandre de Moraes e marcou uma sessão extra para o julgamento da ação penal sobre a trama golpista, que tem o ex-presidente Jair Bolsonaro como um dos réus. A nova sessão será realizada na quinta-feira (11), das 9 horas às 19 horas. A sessão plenária que costuma ser realizada nas quintas à tarde foi cancelada.

Já havia sessões marcadas para a terça-feira (das 9 horas às 19 horas), quarta-feira (9 horas às 12 horas) e para a sexta-feira (9 horas às 19 horas).

A próxima sessão, na terça (9), deve ser ocupada integralmente pelo voto do relator, ministro Alexandre de Moraes.

Depois votam os demais ministros, nessa ordem: Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.

