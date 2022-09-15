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Eleições 2022

Votação terá horário unificado no País; veja como vai funcionar em cada Estado

Seções ficarão abertas entre 8h e 17h, do horário de Brasília; Estados com fuso horário diferente da capital brasileira terão de se adequar à medida
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

15 set 2022 às 18:16

Publicado em 15 de Setembro de 2022 às 18:16

A 17 dias do primeiro turno, marcado para 2 de outubro, o Brasil se prepara para as eleições gerais de 2022. Este ano, no entanto, apresenta uma novidade quando o assunto é votar: os horários de votação ao redor do Brasil serão unificados. As seções ficarão abertas entre 8h e 17h, do horário de Brasília.
A decisão, tomada pelo TSE (Plenário do Tribunal Superior Eleitoral) em dezembro de 2021, prevê que todas as seções eleitorais do País fiquem abertas durante 9 horas — o tempo que vai durar a votação em todo o País.
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Novas urnas eletrônicas são apresentadas
Seções ficarão abertas durante 9 horas  Crédito: Abdias Pinheiro/SECOM/TSE
Nos Estados que seguem o horário de Brasília (DF), as seções serão abertas às 8h e fechadas às 17h, contanto que não haja eleitores na fila. Os Estados com fuso horário diferente da capital brasileira terão de se adequar à medida.

ESTADOS E HORÁRIOS

O Distrito Federal e os Estados das regiões Sul, Sudeste e Nordeste, mais Goiás, Tocantins, Pará e Amapá, abrirão as seções às 8h.
Os Estados de Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e a maior parte do Amazonas terão de abrir as seções uma hora antes, às 7h do horário local.

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Já os Estado do Acre e a parte restante do Amazonas vão abrir as seções duas horas antes, 6h.

APURAÇÃO

Com essa mudança, a previsão é de que a divulgação dos resultados das eleições seja iniciada às 17h do horário oficial de Brasília.
A medida é válida para o primeiro e o segundo turnos.

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