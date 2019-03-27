Home
Vítimas da ditadura pedem ao STF que proíba comemoração do golpe de 64

Também pede a proibição qualquer norma presidencial que obrigue órgãos públicos federais de comemorarem a data -ou, se já houver, alguma, "que sejam cassados os efeitos"