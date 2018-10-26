Vídeo que mostra ônibus de Salvador com adesivos do PT é verdadeiro

Lei das Eleições, pois são bens de concessão pública. É verdadeiro o vídeo que mostra ônibus municipais de Salvador (BA) adesivados com a estrela vermelha e o número 13 do PT e que circula, sem autoria, por redes sociais como Facebook e Twitter, e aplicativos de mensagens, como o WhatsApp. O ato configura propaganda eleitoral ilegal, segundo a, pois são bens de concessão pública.

As informações foram checadas pelo projeto Comprova. Esta verificação foi liderada por equipe com jornalistas da Folha de S. Paulo e do Nexo. Em seguida, foi submetida à revisão de profissionais de Estadão, Jornal do Commercio, Correio do Povo, SBT, Gazeta do Povo, O Povo e Gazeta Online.

foi publicado na quarta-feira, 24 de outubro, às 11h35 (horário de Brasília). Posteriormente, outras contas replicaram o material. Jornais e sites de imprensa também noticiaram o ocorrido após a primeira publicação do vídeo no Twitter. No Twitter, o vídeo mais antigo encontrado pelo Comprovana quarta-feira, 24 de outubro, às 11h35 (horário de Brasília). Posteriormente, outras contas replicaram o material. Jornais e sites de imprensa também noticiaram o ocorrido após a primeira publicação do vídeo no Twitter.

de fato passam nesse local. Com uso da ferramenta Google Street View, o Comprova identificou que o vídeo foi feito em um ponto de ônibus na rua Lucaia, na junção com a avenida Juracy Magalhães Júnior, no bairro do Rio Vermelho. No vídeo, são visíveis o letreiro da escola de idiomas Fisk e uma grade azul na calçada, distinções que correspondem com as imagens do Google Street View da área. As linhas de ônibus que aparecem no vídeonesse local.

Procurada pelo Comprova, a Prefeitura de Salvador confirmou a veracidade do vídeo e disse que o sistema de ônibus municipal "foi alvo de um ato de vandalismo, com a colagem de propaganda eleitoral". Ainda de acordo com a prefeitura, que é comandada por ACM Neto (DEM), "não houve nenhuma autorização por parte da concessionária para que esta ação acontecesse".

Já o TRE-BA (Tribunal Regional Eleitoral da Bahia) disse ao Comprova que as polícias e autoridades competentes "já iniciaram a retirada do material indevido dos veículos" e que foi aberta "representação para apuração do caso". Até a publicação deste texto, o caso não havia sido julgado.

afirmaram que foram "alvo de ações criminosas em seus ônibus com a colagem de propaganda eleitoral". O texto também diz que as empresas estão colaborando com as autoridades para identificar os envolvidos. Em nota, a Plataforma Transportes SPE S/A, a Ótima Transportes Salvador SPE S/A e a CSN Transportes Urbanos SPE S/A, concessionárias do Sistema de Transporte por Ônibus de Salvador,em seus ônibus com a colagem de propaganda eleitoral". O texto também diz que as empresas estão colaborando com as autoridades para identificar os envolvidos.

Ao site G1, o PT disse que não orientou ninguém a colar os adesivos nos ônibus. O Comprova entrou em contato, por telefone e por e-mail, com o diretório do PT na Bahia, mas não obteve resposta., o PT disse que não orientou ninguém a colar os adesivos nos ônibus.

Uma página pública no Facebook chamada República de Curitiba (que tem mais de 900 mil curtidas) divulgou a foto de um agente da Polícia Federal retirando o adesivo. Desde que foi compartilhada na página, às 23h12 do dia 24 de outubro, e até a publicação deste texto, a imagem somava mais de 25 mil compartilhamentos.