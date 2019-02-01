Home
>
Brasil
>
Vale dá auxílio-funeral a famílias de vítimas de Brumadinho

Vale dá auxílio-funeral a famílias de vítimas de Brumadinho

A assistência, que inclui despesas com cartório, sepultamento e auxílio em dinheiro, beneficia além dos empregados próprios da Vale, prestadores de serviço e também a comunidade