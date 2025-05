Estados Unidos

Urso mata homem de 89 anos e seu cachorro em ataque inédito na Flórida

Robert Markel, foi dado como desaparecido após a família infromar a polícia sobre o caso e sobre as aparições dos animais nas proximidades da casa da vítima

Publicado em 12 de maio de 2025 às 07:58

Um homem de 89 anos e seu cachorro foram atacados até a morte por um urso preto em Jerome, no condado de Collier, no primeiro ataque fatal de um urso preto na história do estado da Flórida, no Estados Unidos.>

Familiares avisaram as autoridades que Robert Markel estava desaparecido. Ao informaram sobre o sumiço, também disseram que o idoso vinha apresentando agitação incomum que poderia ter sido causada pelo temor de um ou mais ursos que rondavam sua casa, informa reportagem da Fox News.>

Na segunda-feira (5), a polícia do condado notificou um órgão ambiental de controle. Os policiais informaram à Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida (FWC) sobre um provável ataque de urso depois de encontrarem os restos mortais de um homem a cerca de 100 metros da casa de Markel, junto com evidências de um "embate físico" entre um urso e uma pessoa.>

As autoridades também notaram que um cachorro foi morto perto de uma pessoa. Eles informaram ainda que havia sinais de que um urso havia entrado na casa de Markel.>

Após a notificação, as buscas começaram. De segunda à noite até o início da manhã de terça, a equipe da FWC matou três ursos machos adultos pesando cerca de 94, 119 e 197 quilos. Houve uma tentativa frustrada de capturar um quarto urso, mas evidências de seu DNA foram coletadas.>

As três carcaças e mostras de material genético coletado no local foram levadas para necropsia. O laboratório afirma que a causa preliminar da morte de Markel foi "consistente com ferimentos causada por um urso preto", diz o laboratório.>

O exame também revelou que o urso de 119 kg continha restos mortais de Markel. O DNA do animal também foi encontrado no idoso, dentro de sua casa e no corpo do cachorro.>

