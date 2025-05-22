Única casa projetada por Niemeyer nos EUA está à venda por R$ 112 milhões

A única casa projetada por Oscar Niemeyer nos Estados Unidos está à venda por cerca de R$ 112 milhões. A informação foi publicada segunda (19) pelo jornal americano The Wall Street Journal.

A casa modernista pertence aos arquitetos Michael e Gabrielle Boyd, que compraram o terreno de mais de 2.400 metros quadrados em 2003, por cerca de US$ 3,525 milhões, ou quase R$ 20 milhões na cotação atual. O dono anterior era um incorporador que pretendia demolir a casa, mas o casal americano, fã do arquiteto brasileiro, chegou antes dos tratores.

A única casa projetada por Oscar Niemeyer nos Estados Unidos, na Califórnia Crédito: Divulgação

A residência, com cerca de 400 metros quadrados, fica na cidade costeira de Santa Mônica, na Califórnia, e tem quatro quartos, uma sala de estar e uma piscina. Foi construída em 1964, após ter sido encomendada pelo diretor de cinema Joseph Strick e sua esposa, a escritora Anne Strick.

Uma reportagem da Folha de 2012 contou a história da casa, conhecida como "Strick House". Ela foi projetada em 1963 após Strick, que morreu em 2010, se apaixonar pelo trabalho de Niemeyer numa viagem ao Brasil para um festival de cinema.

Por integrar o Partido Comunista do Brasil, o arquiteto brasileiro não tinha visto para entrar nos Estados Unidos. Ele fez o projeto via correspondência, e a execução e assinatura ficaram por conta de um arquiteto local.

Anne, a ex-mulher de Strick, morou na casa até 2002, quando a vendeu a um incorporador. O casal transformou a garagem original numa biblioteca e expandiu o espaço para um depósito de cadeiras antigas. Também acrescentaram plantas e materiais "ao estilo de Roberto Burle Marx", para "dar um clima de Brasil", segundo Michael disse à Folha há 13 anos.

Os americanos passaram três anos restaurando a construção antes de colocá-la à venda, segundo o Wall Street Journal. O casal atualizou eletrodomésticos e acabamentos, mas manteve o layout original. Entre as mudanças estão a troca de carpetes por pisos de madeira.