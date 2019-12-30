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Assalto

Turistas suíços são atacados a tiros na zona norte do Rio

Casal sofreu tentativa de assalto. Homem está internado em estado grave
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2019 às 12:44

Publicado em 30 de Dezembro de 2019 às 12:44

Um turista suíço foi baleado no fim da tarde deste domingo (29) e sua namorada - também suíça - sofreu escoriações após ambos sofrerem uma tentativa de assalto na Cidade Alta, zona norte do Rio. Os dois foram encaminhados a um hospital da região. O estado de saúde dele é considerado grave.

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Segundo informações da Polícia Militar, agentes da UPP Vila Cruzeiro que se deslocavam pela Avenida Brasil, na altura de Parada de Lucas, foram informados que havia pessoas feridas na pista lateral da via. Eles encontraram o suíço Michele Ângelo Galli baleado com um tiro no peito. Sua namorada, Rigazzone Miranda Piai, apresentava escoriações.
Ainda segundo a PM, os dois foram socorridos ao Hospital Estadual Getúlio Vargas. Na manhã desta segunda-feira, 30, o hospital informou que Galli estava em estado grave, e que Rigazzone recebera alta ainda no domingo.
Agentes do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur) foram ao Getúlio Vargas para auxiliar os turistas. O caso está sendo investigado pela 38ª DP. Na manhã desta segunda, a Polícia Militar realizava operação na Cidade Alta para tentar encontrar os responsáveis pelo crime.

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